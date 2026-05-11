"Un milagro": Impactante relato de Claudia Lozano tras enfrentar momento crítico en UCI

Claudia Lozano, una de las caras más queridas de la televisión colombiana, ha dejado a sus seguidores sin palabras al revelar la magnitud de la crisis de salud que enfrentó recientemente.

La presentadora de Noticias Caracol decidió romper el silencio en el pódcast Charlas Divinas, conducido por Mafe García y July Del Río, para detallar cómo una serie de complicaciones médicas la llevaron a estar en una situación de riesgo extremo que los propios doctores no lograban explicar con facilidad.

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Todo comenzó a complicarse de manera drástica debido a un diagnóstico de endometriosis severa que, de forma poco común, migró más allá de los órganos pélvicos.



Lozano relató que el tejido endometrial alcanzó sus riñones, los uréteres y hasta el hígado. Esta situación provocó que una arteria adyacente al hígado se rompiera, generando una hemorragia abdominal interna masiva que puso su vida en un hilo.

Durante la intervención de emergencia, que duró ocho horas, los especialistas extrajeron tres litros de sangre acumulada en su abdomen, una cantidad que dejaba un margen de error casi inexistente para su supervivencia.

A la par de este cuadro, la comunicadora también enfrentó una situación de trombosis venosa que se manifestó con fuertes dolores desde mediados de 2025.

Esta condición, caracterizada por la formación de coágulos en las venas profundas, representaba un peligro latente de infarto pulmonar si los coágulos llegaban a desplazarse hacia sus pulmones.

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Debido a este riesgo inminente, los médicos tuvieron que intervenirla de urgencia para retirar los trombos que amenazaban su estabilidad.

La resiliencia de la modelo fue puesta a prueba durante seis semanas en las que se sometió a un total de cinco cirugías. Durante gran parte de este periodo, Claudia permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), un lugar donde la incertidumbre y el agotamiento físico llegaron a niveles insoportables.

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La presentadora confesó que, en los momentos de mayor agonía, el dolor era tan incapacitante que superaba cualquier sensación física previa, incluso comparándolo con la intensidad de un parto.

A pesar de su estado, Lozano demostró un profesionalismo inquebrantable mientras aún trabajaba en la sección de entretenimiento del noticiero.

Según su testimonio, llegaba a presentar las notas periodísticas mientras lidiaba con un dolor agudo que la obligaba a agacharse apenas las cámaras dejaban de enfocarla, para luego reincorporarse y continuar con su labor.

Esta rutina se mantuvo hasta que su cuerpo colapsó y tuvo que ser hospitalizada de urgencia tras un episodio en el que terminó gateando hacia el baño debido a la intensidad del malestar.

El apoyo de su entorno fue fundamental en este proceso de recuperación. Claudia recordó con cariño cómo sus compañeros de trabajo, vecinos e incluso desconocidos se unieron en cadenas de oración por su salud.

Un gesto que la conmovió profundamente fue el del señor encargado de barrer el parque donde ella suele pasear, quien se acercó a la clínica para solicitar permiso y visitarla.

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Estas muestras de afecto, sumadas a su profunda fe espiritual, fueron los pilares que la ayudaron a levantarse cuando sentía que ya no tenía fuerzas para seguir luchando.

Tras despertar de una de sus tantas cirugías en la UCI, Lozano experimentó un cambio en su perspectiva y sintió que aún no era su momento de partir.

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Hoy en día, la presentadora de origen antioqueño valora las cosas más sencillas de la vida, como caminar o sacar al parque a su perrita "Gordita".

Para ella, el simple hecho de levantarse cada mañana con salud es una victoria que agradece infinitamente, asegurando que su presencia actual es, en toda la extensión de la palabra, un milagro médico y de fe.

Su prioridad ahora es mantener la tranquilidad, cuidar su bienestar y vivir cada día con una profunda gratitud por esta segunda oportunidad que le ha dado la vida.