Mujer revela cómo una enfermedad le deformó el rostro tras sufrir estrés: “No puedo salir”

Un simple choque en las calles de Blackpool, Inglaterra, terminó convirtiéndose en el "interruptor biológico" que alteró para siempre la vida de Claire Titterington, esta profesora de educación física de 37 años se encuentra enfrentando un angioedema hereditario (AEH), una enfermedad genética rara que deformó su rostro.

Se conoció que hace cinco años, un vehículo golpeó por detrás al auto de Claire Titterington, provocando fracturas en la mano y la nariz. Sin embargo, el trauma del impacto y el estrés derivado del incidente sacaron a la superficie una condición que había permanecido latente en su organismo.

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Tanto es así que poco después Claire comenzó a experimentar episodios de hinchazón severa en el rostro y otras partes del cuerpo. Al punto que al menos una vez al mes, eran tan extremos que incluso amigos cercanos y personal médico que la conocía previamente no lograban identificarla.



Al punto que ella explicó que llegó a sentir como su cabeza se hubiera cuadruplicado su tamaño. "Mis ojos se hinchan hasta que quedó temporalmente ciega y mi piel se aprieta tanto que brilla", relató la docente. Esta presión ocular le impide realizar cualquier actividad cotidiana hasta que el cuerpo drena el líquido de forma natural.

😱 Aos 37 anos, Claire Titterington vive uma realidade que mudou drasticamente após um acidente de trânsito em Blackpool, há cinco anos. O que parecia um incidente isolado desencadeou episódios de inchaço tão severos que a tornam irreconhecível até para os amigos mais próximos.… pic.twitter.com/EMywnyF6vb — Mistérios do Mundo (@misteriomundo) April 15, 2026

¿Qué más se conoció de la enfermedad de Clare Titterington?

De igual forma, se conoció que el angioedema hereditario también provoca inflamaciones internas en el abdomen, generando dolores comparables a calambres violentos que la deja postrada en cama, al punto que ella tuvo que enfrentarse a más de 18 meses de incertidumbre y 10 hospitalizaciones.

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Ante esto, a inicios de 2026, Claire Titterington recibió finalmente su diagnóstico a inicios de 2026. Esto debido a que el AEH es una afección genética poco frecuente que afecta a una de cada 50.000 personas a nivel mundial, la cual es originaria por una deficiencia de una proteína encargada de regular los vasos sanguíneos.

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Por lo cual, a falta de dicha regulación, el líquido se filtra hacia los tejidos circundantes, provocando la inflamación intensa. Una de las mayores dificultades es que, a diferencia de las alergias comunes, el AEH no responde a antihistamínicos ni esteroides, lo que a menudo lleva a diagnósticos erróneos.

Claire confesó a medios locales que: "Me arrebató mi identidad física por completo... ahora apenas puedo caminar sin quedarme sin aliento", confiesa. Actualmente, su tratamiento consiste en inyecciones autoadministradas para controlar los niveles de proteína en su sistema.