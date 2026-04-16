Adiós definitivo a reconocida universidad privada; ya hay fecha de cierre este 2026

La universidad estadounidense Hampshire College anunció que cerrará definitivamente sus puertas tras finalizar el semestre de otoño de 2026, luego de enfrentar durante varios años una crisis financiera que impide sostener sus operaciones.

La decisión fue adoptada por el consejo de administración de la institución, que comunicó a la comunidad académica que el cierre responde a múltiples dificultades económicas, entre ellas la baja matrícula estudiantil, el aumento de la deuda y la falta de ingresos suficientes para cubrir los costos operativos.

Ubicada en Amherst, la universidad fue fundada en 1965 y se destacó por su modelo educativo alternativo dentro del sistema de artes liberales, con énfasis en enfoques interdisciplinarios y el desarrollo de proyectos académicos propios por parte de los estudiantes.



En un comunicado oficial, las directivas señalaron que durante los últimos años se intentaron diversas estrategias para evitar el cierre, como el incremento de la matrícula, la refinanciación de deudas y la exploración de ingresos adicionales mediante la venta de parte de sus terrenos. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.



Según la institución, la reducción sostenida en el número de estudiantes obligaba a considerar recortes presupuestales que afectarían la calidad educativa, lo que llevó a concluir que ya no era viable mantener el funcionamiento pleno ni cumplir con los requisitos regulatorios.

Otro factor determinante fue el nivel de endeudamiento asociado a las propiedades del campus. Incluso en un escenario favorable de venta de terrenos, los recursos obtenidos no serían suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo.

El cierre se realizará de manera progresiva. La universidad indicó que los estudiantes que se encuentren en su último año podrán culminar sus estudios en la institución durante el semestre de otoño de 2026. Por su parte, quienes estén en primeros años tendrán la posibilidad de trasladarse a universidades asociadas.

Entre las instituciones que recibirán a los estudiantes se encuentran Amherst College, Smith College y University of Massachusetts Amherst, entre otras, con las que se han establecido acuerdos para facilitar la continuidad académica.

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La universidad también confirmó que las ceremonias de graduación programadas se llevarán a cabo con normalidad y que se realizará un acto adicional para quienes finalicen sus estudios en diciembre. Asimismo, los estudiantes admitidos para futuros periodos recibirán el reembolso de los depósitos realizados.

Las directivas señalaron que la decisión busca garantizar una transición ordenada para estudiantes, docentes y personal administrativo, así como preservar el valor académico del título y el legado institucional construido durante más de cinco décadas.