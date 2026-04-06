VIDEO: Baño de astronautas de Artemis II se les tapó; así arreglaron el inodoro

La histórica misión Artemis II, que despegó el pasado miércoles 1 de abril de 2026 desde Cabo Cañaveral, enfrentó su primer gran desafío técnico apenas una hora después del lanzamiento: el sistema de inodoro de la cápsula Orión falló, dejando a la tripulación en una situación incómoda y crítica para los integrantes de la misión.

Mientras los astronautas Christina Koch, Victor J. Glover, Jeremy Hansen y Reid Wiseman se alejaban de la Tierra, una luz de advertencia parpadeante alertó sobre un problema antes de una maniobra programada. Tras una revisión, se detectó que el ventilador del inodoro se había atascado, una pieza vital para que el sistema funcione en microgravedad.

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El fallo afectó específicamente al sistema urinario, obligando a la tripulación a utilizar urinarios de contingencia plegables y bolsas de emergencia para evitar el uso del retrete inhabilitado. Este sofisticado sistema, denominado "módulo de higiene", tiene un costo de 23 millones de dólares y es similar en tamaño al baño de un avión comercial.



¿Cómo lograron resolver este problema?

De igual forma, se conoció que la solución llegó gracias a la coordinación entre el centro de control en Houston y la habilidad técnica a bordo. Esto gracias a que los ingenieros desde la Tierra elaboraron instrucciones detalladas sobre cómo acceder al ventilador y despejar la zona obstruida.

Christina Koch, la única mujer de la tripulación, fue la encargada de ejecutar la reparación y una vez tras resolverlo comentó: "Me enorgullece llamarme la fontanera, la mujer que arregla esto en el espacio". Sin embargo, el alivio fue parcial, debido a los problemas que se comenzaron a presentar.

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En los días siguientes, la NASA reportó problemas intermitentes, incluyendo la posibilidad de orina congelada en las líneas de ventilación y un extraño olor a "calentador quemado" que Koch y Hansen detectaron en el compartimento de higiene dentro del Artemis ll.

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A diferencia de las misiones Apollo, donde se usaban bolsas de plástico, la cápsula Orión ofrece un espacio con puerta para brindar privacidad, siendo el único lugar donde los astronautas pueden estar solos. Con el baño nuevamente operativo de forma intermitente, los cuatro astronautas continúan su viaje de diez días para orbitar la Luna, después de 50 años de que se hiciera.

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