Artemis II capta imagen de la Luna que ningún humano había visto así

Una nueva imagen de la Luna captada por astronautas de la misión Artemis II ha generado impacto en la comunidad científica y en el público en general. Se trata de una fotografía inédita que muestra detalles del satélite natural que, hasta ahora, no habían sido observados directamente por seres humanos.

La imagen fue tomada durante el avance de la nave espacial, cuando la tripulación ya había superado gran parte de su trayecto hacia la Luna. En ese punto del viaje, los astronautas lograron divisar con claridad una formación geológica ubicada en el borde del disco lunar, lo que marcó un momento clave dentro de la misión.

Un vistazo nunca antes visto por humanos

El registro permitió observar la llamada cuenca Orientale, una estructura de gran tamaño que ha sido descrita como una especie de “Gran Cañón” lunar por su apariencia. Aunque esta zona ya había sido fotografiada por sondas y equipos no tripulados, nunca antes había sido vista directamente por ojos humanos desde el espacio.

De acuerdo con la información conocida, la nave se encontraba a cientos de miles de kilómetros de la Tierra y a una distancia considerable de la Luna cuando se logró capturar la imagen. Este avance se dio durante una misión que tiene una duración aproximada de 10 días y que busca probar sistemas clave para futuras exploraciones espaciales.

Publicidad

Los propios astronautas destacaron la importancia del momento. Durante una comunicación, señalaron que la posibilidad de observar esta formación en tiempo real representa un hito, ya que transforma en experiencia directa lo que antes solo se conocía a través de datos e imágenes captadas por tecnología automatizada.

La cuenca observada presenta una estructura compleja, con anillos concéntricos formados por antiguos impactos, lo que la convierte en un punto de gran interés para la investigación científica. Este tipo de observaciones permite ampliar el conocimiento sobre la historia geológica de la Luna y sus procesos de formación.

Publicidad

La misión Artemis II forma parte de un programa más amplio que busca llevar nuevamente a humanos a las cercanías del satélite natural después de más de cinco décadas. En esta ocasión, aunque no se contempla un aterrizaje, el sobrevuelo representa un paso fundamental para futuras misiones.

Además del valor científico, las imágenes obtenidas también tienen un componente simbólico. Reflejan el avance de la exploración espacial y el interés por profundizar en el conocimiento del entorno más cercano a la Tierra.

History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

En los próximos días, la tripulación alcanzará uno de los momentos más esperados del viaje: el sobrevuelo de la Luna. Este evento permitirá obtener nuevas imágenes y datos que podrían ampliar aún más lo que se conoce hasta ahora.

La fotografía ya es considerada uno de los registros más relevantes de la misión, no solo por su contenido, sino porque marca un antes y un después en la forma en que los humanos vuelven a observar la Luna, esta vez con tecnología moderna y una nueva perspectiva desde el espacio profundo.