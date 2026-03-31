El drástico cambio de Lina Luna, de 'Francisco el matemático', tras más de dos décadas

La serie 'Francisco el Matemático' marcó a toda una generación en Colombia y dejó personajes que aún siguen en la memoria de los televidentes. Uno de ellos fue Marcela Mejía, interpretado por Lina Luna, quien hoy vuelve a dar de qué hablar por su cambio con el paso del tiempo.

Durante la emisión de esta producción, Lina Luna se consolidó como una de las jóvenes promesas de la televisión nacional. Su papel fue uno de los más recordados dentro de la historia, compartiendo escena con otros personajes que también dejaron huella en el público colombiano.

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Además de su participación en esta icónica serie, la actriz hizo parte de otros proyectos televisivos que marcaron distintas etapas de su carrera. Producciones como 'Casados con hijos' y 'Mujeres asesinas 'también contaron con su talento, lo que le permitió construir una trayectoria sólida desde muy joven.



Un dato que muchos recuerdan es su vínculo familiar con Carolina Sabino, reconocida figura del entretenimiento en Colombia. Lina Luna es su hermana y ambas han mantenido una relación cercana que incluso se ha reflejado en algunas publicaciones en redes sociales.

Sin embargo, con el paso de los años, Lina Luna decidió alejarse de la exposición mediática. A diferencia de otros actores que continuaron en la televisión, ella optó por tomar un camino distinto y enfocarse en otras áreas profesionales.

Actualmente, la ex actriz se ha dedicado al mundo de las comunicaciones y el marketing, desempeñándose como asesora en estos campos. Además, estableció su vida fuera del país, donde construye una nueva etapa lejos de los sets de grabación.

¿Cómo luce hoy Lina Luna, actriz de 'Francisco el Matemático'?

A través de sus redes sociales, se puede ver cómo luce hoy. Su imagen refleja un cambio notable frente a la joven que muchos recuerdan de la televisión. Con un estilo más fresco y una apariencia más madura, comparte contenidos relacionados con su trabajo, así como algunos aspectos de su vida personal.

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En varias publicaciones también aparece junto a su hermana, lo que ha generado comentarios entre seguidores que aún las recuerdan por su paso en la pantalla chica. Estas imágenes han despertado nostalgia entre quienes crecieron viendo sus producciones.

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Otro detalle que llama la atención es el uso de su apellido. Aunque su hermana conserva el “Sabino”, Lina decidió adoptar el de su padrastro, Julio César Luna, quien tuvo un papel importante en su crianza.

Hoy, a sus 42 años, Lina Luna demuestra cómo su vida tomó un rumbo distinto al de la actuación, manteniéndose activa, pero desde otro ámbito profesional. Su transformación, tanto personal como física, sigue generando conversación entre quienes la recuerdan como una de las caras más queridas de la televisión colombiana.

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