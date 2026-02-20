Publicidad

Farándula  / Millonaria suma que David Luna perdió por 'quemada' política: "No me vuelva a chamuscar"

Millonaria suma que David Luna perdió por 'quemada' política: "No me vuelva a chamuscar"

El político recordó una de las derrotas más duras de su carrera y explicó cómo perder una elección no solo afecta su aspiración, sino que también puede convertirse en un fuerte golpe al bolsillo.

David Luna, en el Klub de La Kalle, habla la millonaria pérdida que dejó su campaña
David Luna en El Klub de La Kalle
Foto: La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 20 de feb, 2026

En entrevista con El Klub de La Kalle, el exsenador David Luna recordó uno de los episodios más difíciles de su trayectoria política: la derrota en la contienda por la Alcaldía de Bogotá.

Durante la conversación, no solo habló del golpe emocional que significó no alcanzar el cargo, sino también del impacto que esa campaña tuvo en sus finanzas personales y en su entorno familiar, dejando en evidencia que perder una elección puede traer consecuencias más allá del resultado en las urnas.

Puedes leer: David Luna rompe el silencio sobre su 'ex jefa' Vicky Dávila, ¿amigos o enemigos?

El golpe al bolsillo que dejó la campaña de David Luna

Luna no esquivó la pregunta sobre si se “ha quemado” en elecciones y respondió sin rodeos: “Me he quemado, me he quemado. Uy, qué quemada tan brava. No, me he metido una quemada... espero que este ocho no me vuelva a chamuscar. Me metí la quemada a la Alcaldía de Bogotá”.

El dirigente relató que la derrota le dolió especialmente por el esfuerzo que hizo en campaña. “Uy, me dolió, además porque yo tenía unos tenis rojos y me recorrí prácticamente todos los barrios de Bogotá... todos, todos, todos, todos caminando. Y la quemada fue brava, fue brava”, expresó.

Sin embargo, aseguró que las derrotas también dejan lecciones: “Pero, ¿sabes que la quemada forma? Yo creo que las derrotas le enseñan a uno que es posible ganar o perder y pues pararse”.

Más allá del golpe emocional, Luna también habló del impacto económico que puede traer una campaña fallida.Al ser consultado sobre si se pierde mucha plata en una elección, explicó cómo funcionan los recursos.

“Pues hombre, la campaña en mi caso siempre ha sido producto de dos cosas: de donaciones y, obviamente, de lo que el Estado le permite a usted utilizar. Entonces, recursos propios uno pone, claro que sí. Y cuando no saca los votos suficientes, no le regresa la reposición de votos”.

Puedes leer: El político que David Luna no puede ver ni en pintura: "Ni un guayabo con él"

Ahí, según sus palabras, es donde llega el “golpe doble”. “Entonces ahí es cuando eventualmente el golpe es doble, porque fuera de que perdiste la elección, pues pierdes los recursos propios. Pero cuando sacas más de los votos exigidos, te regresan lo invertido en una campaña”, explicó.

También aseguró que siempre cumplió con los topes establecidos y que no le ha tocado recurrir a colectas para pagar deudas.Es importante aclarar que, en la entrevista, David Luna no mencionó una cifra exacta de dinero perdida en su campaña a la Alcaldía de Bogotá.

Mira también: David Luna confiesa el lado más difícil de la política que nadie ve

