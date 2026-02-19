Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Maruja habla sin filtro y revela el amor platónico de Tola: ¿es alguien famoso?

Maruja habla sin filtro y revela el amor platónico de Tola: ¿es alguien famoso?

El dúo pasó por El Klub de La Kalle y compartió varios aspectos de su vida y su carrera como humoristas, además de revelar uno de sus secretos mejor guardados.

Tola revela cuál es su amor platónico
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

En una charla llena de nostalgia y humor en El Klub de La Kalle, con Tola y Maruja, se mencionaron varios aspectos sobre su vida, en especial el interés romántico de una de ella, en la que se conoció salió a la luz el nombre del hombre que le quita el sueño a la querida Tolita es Juan Gossain.

Este "amor platónico" nació y creció en las cabinas de radio, lugar donde Tola y Maruja han pasado gran parte de su carrera de más de 36 años. Durante la entrevista, se recordó su paso por programas como La Zaranda y su tiempo en Radio Sucesos, donde compartieron micrófonos con grandes del periodismo.

Puedes leer: Tola y Maruja revelan qué festividad eliminarían si fueran presidentas: “Eso no sirve”

Fue en ese entorno donde Tola no pudo ocultar su admiración por el cartagenero. "Usted que se fue con Gozaín en amor... oiga amor platónico de Gozaín, le echaba los perros a don Juan Goa", comentaron durante el divertido interrogatorio, mientras los integrantes de la mesa quedaron sorprendidos por esta respuesta.

La relación, aunque siempre profesional y marcada por el respeto y el humor, estuvo atravesada por la coquetería característica de Tola. Al ser consultada sobre el estado actual del veterano periodista, mostró su lado más tierno sin perder la chispa: “Ojalá se recupere, está malito…”, comentó. De inmediato, desde la mesa le preguntaron: “¿Enfermo de qué?”. A lo que respondió entre risas: “¡Ay, María, de amor!”.

¿Qué más comentaron Tola y Maruja?

El amor de Tola por don Juan es un reflejo de su larga trayectoria en los medios, desde sus inicios como "influencers" antes de que el término existiera en el programa La Escalera de Medellín, hasta su actual reinado en las redes sociales con su cuenta de Instagram donde comparten varias cosas de ellas.

Puedes leer: Filtran fotos de famoso actor de Game of Thrones que confirmarían su verdadera orientación

Sin embargo, las nuevas modas han llevado a este dúo a abrir otro tipo de plataforma para rebuscarse el dinero, bromeando con las tendencias actuales que hay. Así mismo, afirmaron que tuvieron que iniciar en el mundo del humor debido a la plata.

Por otro lado, explicaron en manera de broma que uno de sus familiares se volvió un ‘therian’, por lo cual han tenido que adaptar su vida para poder adiestrarlo, pero mencionan que tuvieron que llevarlo a UCI veterinaria por lo que ocurrió en un accidente que ocurrió con este.

Mira también: Tola y Maruja revelan qué festividad eliminarían si fueran presidentas: “Eso no sirve”

