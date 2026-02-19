Filtran fotos de famoso actor de Game of Thrones que confirmarían su verdadera orientación

Se filtraron unas fotos que tienen al mundo del entretenimiento hablando sin parar. Un reconocido actor latino que participó en Game of Thrones fue captado en compañía de otro hombre, en lo que muchos interpretan como una relación sentimental. Las imágenes comenzaron a circular pocos días después de la celebración de San Valentín y rápidamente se volvieron tendencia en redes sociales.

De acuerdo con versiones publicadas por medios internacionales, el actor fue seguido durante varios días por fotógrafos que lograron registrar distintos momentos de su rutina. En esas tomas aparece acompañado por un empresario argentino, con quien se le ve compartiendo de forma cercana en espacios públicos como un cine y calles de Nueva York.

El protagonista de esta historia es el actor chileno Pedro Pascal, una de las figuras latinas más reconocidas en Hollywood. Su carrera ha tenido un crecimiento constante gracias a producciones de alto impacto como The Last of Us, donde interpreta a Joel Miller; The Mandalorian, en el papel de Din Djarin; y Game of Thrones, donde dio vida a Oberyn Martell.

Desde hace varios años, Pascal había sido centro de comentarios sobre su orientación, aunque él nunca se ha pronunciado directamente sobre su vida privada. Esa reserva personal hizo que los rumores se mantuvieran sin confirmación clara. Sin embargo, las nuevas fotos reactivaron el tema y pusieron nuevamente su nombre entre las principales tendencias.

En las imágenes que circulan en redes sociales, el actor aparece junto al empresario Rafael Olarra dentro de una sala de cine, compartiendo gestos afectuosos. En otros registros publicados por un medio estadounidense, se les observa caminando por el Lower East Side, en Nueva York, con una actitud relajada. En algunas tomas, el empresario lo rodea con el brazo y se muestra cercano, lo que muchos interpretaron como algo más que una amistad.

Rafael Olarra también es conocido dentro del mundo del espectáculo por haber sido pareja del actor Luke Evans entre 2019 y 2021. En su momento, ambos anunciaron públicamente su separación, por lo que el nombre de Olarra ya había sido relacionado con figuras del cine internacional.

Pedro Pascal ya habría confirmado su orientación

Otro aspecto que ha llamado la atención es que Pedro Pascal ha sido un apoyo visible a causas relacionadas con diversidad, especialmente por su entorno familiar. Su hermana, Lux Pascal, es una actriz trans reconocida en Chile, y él ha mostrado respaldo en diferentes momentos públicos. Ese contexto ha llevado a que muchos usuarios de redes interpreten estas fotos como una confirmación de lo que durante años fue solo comentario.

Aunque el actor no ha hecho declaraciones oficiales sobre estas imágenes, la reacción en plataformas digitales ha sido inmediata. Miles de mensajes, publicaciones y debates surgieron tras conocerse los registros, convirtiendo el tema en uno de los más comentados del momento.

Por ahora, lo único concreto son las fotografías y la información publicada por medios especializados. Ni Pedro Pascal ni Rafael Olarra han confirmado o desmentido el supuesto romance.