Filtran fotos de famoso actor de Game of Thrones que confirmarían su verdadera orientación
Circulan fotos de un famoso actor latino junto a otro hombre, con quien habría sido visto en actitud cercana. Las imágenes reactivaron rumores sobre su orientación.
Esmé Bianco, estrella de 'Game of Thrones', demandó a Marilyn Manson por violación y tortura
El hombre la invitó a los Ángeles con la oferta de trabajo, allí la accedió sexualmente, corto, le dio latigazos y shocks eléctricos.
Buena noticia para los fans de 'Games of Thrones', precuela de la famosa serie inicia rodaje en 2021
La serie se inspira en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones".
Murió Diana Rigg, actriz de 'Games of Thrones', a sus 82 años
La Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisión (BAFTA) expresó su "tristeza" por la muerte de Rigg.
El ERROR garrafal en el capítulo 4 de Game Of Thrones y los memes que le siguieron
Al parecer, una conocida compañía de café ha expandido su negocio hasta los siete reinos.
Llegó el principio del fin de "Game of Thrones"
Este domingo arranca la octava temporada de la serie que atrapó al mundo.
¡De no creer! Esto es lo que GANAN los actores de Game of Thrones por cada episodio
Tanto hombres como mujeres reciben la misma suma de dinero.