  • Filtran fotos de famoso actor de Game of Thrones
    Filtran fotos de famoso actor de Game of Thrones que confirmarían su verdadera orientación

    Circulan fotos de un famoso actor latino junto a otro hombre, con quien habría sido visto en actitud cercana. Las imágenes reactivaron rumores sobre su orientación.

  • Esmé Bianco y Marilyn Manson
    Esmé Bianco, estrella de 'Game of Thrones', demandó a Marilyn Manson por violación y tortura

    El hombre la invitó a los Ángeles con la oferta de trabajo, allí la accedió sexualmente, corto, le dio latigazos y shocks eléctricos.

  • dragons.png
    Buena noticia para los fans de 'Games of Thrones', precuela de la famosa serie inicia rodaje en 2021

    La serie se inspira en el libro "Fire & Blood" (2018), cuya narración se sitúa unos 300 años antes de los hechos narrados en la serie de "Game of Thrones".

  • 25017_Murió Diana Rigg, actriz de 'Games of Thrones' - Foto AFP
    Murió Diana Rigg, actriz de 'Games of Thrones', a sus 82 años

    La Academia Británica de Artes Cinematográficas y Televisión (BAFTA) expresó su "tristeza" por la muerte de Rigg.

  • 16121_La Kalle- Foto: vaso de Starbuck en capítulo de GOT/ Twitter
    El ERROR garrafal en el capítulo 4 de Game Of Thrones y los memes que le siguieron

    Al parecer, una conocida compañía de café ha expandido su negocio hasta los siete reinos.

  • 15670_Foto: Game Of Thrones / Trailer Oficial
    Llegó el principio del fin de "Game of Thrones"

    Este domingo arranca la octava temporada de la serie que atrapó al mundo.

  • 5346_La Kalle. El sueldo que reciben los actores de Game of Thrones / Foto: AFP
    ¡De no creer! Esto es lo que GANAN los actores de Game of Thrones por cada episodio

    Tanto hombres como mujeres reciben la misma suma de dinero.

