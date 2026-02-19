Famosa exmodelo quedó desfigurada tras ponerse implantes: así luce ahora

La exmodelo y figura de la televisión estadounidense Brandi Glanville volvió a ser tema de conversación en medios internacionales luego de contar qué fue lo que realmente provocó los cambios visibles en su rostro.

La también autora y empresaria, conocida por su participación en el reality The Real Housewives of Beverly Hills, explicó que todo se originó por una complicación relacionada con implantes que llevaba desde hacía casi dos décadas.

En entrevistas recientes, Glanville relató que sus implantes se habían deteriorado con el paso del tiempo y que la situación no fue detectada de inmediato. Según contó, durante años todo parecía estar bien: los exámenes de rutina no mostraban señales de alerta y físicamente no notaba cambios evidentes. Sin embargo, un estudio más detallado permitió descubrir que el material había comenzado a filtrarse dentro de su cuerpo, lo que afectó su sistema linfático y terminó impactando su rostro.

“Los míos se habían roto por completo y tenía silicona en los ganglios linfáticos. Eso fue lo que generó el problema en mi cara”, explicó la exmodelo. La situación la obligó a consultar a más de 20 especialistas antes de entender qué estaba ocurriendo realmente. De acuerdo con su testimonio, el hallazgo fue inesperado porque llevaba casi 20 años con los mismos implantes y nunca había tenido síntomas claros que la alertaran.

Brandi reconoció que no los cambió en el tiempo recomendado. “Se supone que debes renovarlos cada diez años y no lo hice. Pensé que si se veían bien, estaban bien”, comentó. Esa decisión, según ella misma explicó, fue la que terminó pasándole factura con el paso del tiempo.

Brandi Glanville explica qué le pasó en la cara tras implantes

Así luce la exmodelo tras complicaciones en su rostro

Tras conocer el diagnóstico, comenzó un proceso médico que ha sido largo y complejo. La filtración del material bloqueó parte de sus ganglios, lo que derivó en una infección severa que se manifestó en su rostro. Por esa razón, ha tenido que someterse a diferentes procedimientos para recuperar su apariencia. Durante ese proceso, incluso perdió algunos dientes y se le practicaron múltiples estudios y biopsias para descartar otras complicaciones.

Antes de entender la causa real, Glanville pensó que lo que tenía era un “parásito facial”, como ella misma lo llamó en tono irónico. En ese momento, compartió un video en TikTok donde mostró las quemaduras químicas que sufrió tras aplicarse una crema depilatoria corporal en el rostro.

Su intención era eliminar lo que creía que estaba provocando la inflamación. Sin embargo, el producto no era apto para la piel facial y terminó causándole irritación adicional en mejillas y barbilla.

Con el diagnóstico definitivo, la exmodelo decidió enfocarse en su recuperación. “Estamos cuidando el rostro ahora que finalmente sabemos qué estaba mal”, aseguró. También aprovechó para enviar un mensaje a otras personas que tienen implantes, recordando la importancia de revisarlos con frecuencia y no ignorar los controles médicos.