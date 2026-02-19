Se confirmó el fallecimiento de Andrés Felipe Manjarrés Álvarez, conocido artísticamente como Felo Millones. El joven intérprete y productor de trap, de apenas 22 años, fue víctima de un ataque sicarial en la ciudad de Cartagena, situación que acabó con la racha de seis días sin registrar un caso de estos.

Todo ocurrió la noche del martes 17 de febrero de 2026, aproximadamente a las 7:40 de la noche. Según los reportes policiales y testimonios de la comunidad, el artista fue interceptado momentos después de salir de un centro comercial en el sector de la carrera 22B, en inmediaciones del barrio Olaya Herrera.

De igual forma, se conoció que Felo Millones se movilizaba en una motocicleta junto a otros acompañantes cuando fueron abordados por dos sujetos, también en moto. El parrillero del vehículo atacante disparó en repetidas ocasiones, impactando al joven en la cabeza, lo que le provocó que perdiera la vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.



Así mismo, se conoció que el ataque ocurrió aprovechando la oscuridad de la zona, generando pánico entre los residentes y comerciantes cercanos de este sector de la ciudad.

Cantante de música urbana falleció en Cartagena tras salir de un centro comercial Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Quién fue Felo Millones?

Felo Millonesera reconocido por sus presentaciones en establecimientos comerciales y colaboraciones, sino también por su deseo de utilizar el arte como una herramienta de superación personal. Al punto que se conoció que llegó a formar parte de la organización Alta Vida, un colectivo que busca ayudar a los jóvenes.

Desde Alta Vida expresaron su profundo dolor, señalando que Felo llegó a representar el sueño de muchos que ven en la música una esperanza. De igual forma, se conoció que colegas como El Maynor, con quien realizó su última colaboración, lamentaron su partida, recordando que el fallecido siempre sostuvo que "la música es la única salida".

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Yecid Peña, informó que se están revisando las cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios para identificar a los responsables, quienes huyeron tras el crimen.

Las autoridades buscan determinar si existían amenazas previas o si el hecho responde a dinámicas de control territorial. Cabe anotar que al artista le figuraba una anotación judicial de 2022 por porte ilegal de armas.

