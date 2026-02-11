Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: ÚLTIMO AUDIO DE YEISON JIMÉNEZ
VESTIDO DE KAROL G
MEDICAMENTOS COLSUBSIDIO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Reconocida estrella infantil fue encontrada sin vida en extrañas condiciones; tenía 33 años

Reconocida estrella infantil fue encontrada sin vida en extrañas condiciones; tenía 33 años

El actor es reconocido por su participación en una película familiar del 2000 y había sido diagnosticado con una extraña enfermedad días antes.

Blake Garrett, perdió la vida a los 33 años
Reconocida estrella infantil fue encontrada sin vida en extrañas condiciones; tenía 33 años
Foto: imagen tomada de IMDb
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de feb, 2026

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento de Blake Garrett, el recordado actor estadounidense que marcó a una generación con su participación en la película de 2006, "Cómo comer gusanos fritos" (How to Eat Fried Worms). Garrett, quien interpretó al carismático personaje de Plug, falleció a los 33 años en Oklahoma.

Carol Garrett, madre del artista fue quien informó el deceso, tanto es así que este ocurrió el pasado domingo 8 de febrero de 2026. Inicialmente, no se han dado a conocer las causas de su fallecimiento. Sin embargo, se conocieron varios detalles sobre los últimos días del actor.

Puedes leer: Fallece doña Lucía Angulo, mamá del periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas

Según declaraciones de su madre, Blake acudió a una sala de urgencias, una semana antes de su fallecimiento tras experimentar dolores intensos. Y fue en este lugar donde fue diagnosticado con herpes zóster, culebrilla, una infección viral conocida por causar un dolor agudo y persistente.

Te puede interesar

  1. Óscar Alvarado perdió la vida
    ¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    ¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones

  2. Henner Hofmann perdió la vida a sus 75 años
    Fallece reconocido fotógrafo que retrató a Bon Jovi en su apogeo; tenía 75 años
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fallece reconocido fotógrafo que retrató a Bon Jovi en su apogeo; tenía 75 años

Por parte de la familia de Blake Garrett, menciona que el actor pudo haber intentado automedicarse para mitigar el dolor, lo que habría derivado en un trágico accidente, pero, esperan conocer el resultado de la autopsia.

Blake Garrett perdió la vida a sus 33 años
Reconocida estrella infantil fue encontrada sin vida en extrañas condiciones; tenía 33 años
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Quién fue Blake Garrett?

Black Garrett nació el 14 de septiembre de 1992 en Austin, Texas, en donde demostró su talento artístico desde los 8 años en producciones teatrales locales como Aladdin and His Magical Lamp y The Wizard of Oz. Al punto que llegó su oportunidad llegó a los 10 años, cuando se unió a la gira internacional "Barney’s Colorful World", interpretando al personaje de Mike entre 2003 y 2004.

Publicidad

Puedes leer: Muere reconocido periodista tras dura enfermedad terminal; su familia reveló las causas

Sin embargo, su papel más emblemático fue el de Plug en How to Eat Fried Worms, basada en el libro de Thomas Rockwell. Por esta interpretación, recibió en 2007 el Young Artist Award en la categoría de Mejor Ensamble Juvenil, consolidándose como una de las promesas de su generación.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Rafael Pineda pierde la vida a sus 88 años
    Fallece reconocido presentador de televisión con más de 42 años de trayectoria en los medios
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Internacional

    Fallece reconocido presentador de televisión con más de 42 años de trayectoria en los medios

  2. Esteman habla de los retos de salir del clóset
    Reconocido cantante se sincera sobre su orientación tras salir del clóset: “Fue un shock”
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Reconocido cantante se sincera sobre su orientación tras salir del clóset: “Fue un shock”

A pesar de su éxito temprano, tras la película regresó a Oklahoma para continuar sus estudios y dedicarse a intereses personales como el fútbol americano y la lucha libre.

Su madre destacó que llevaba tres años viviendo en sobriedad en Tulsa, periodo en el que se encontraba en un excelente estado personal y emocional antes de la complicación de salud que lo llevó al hospital. Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para entregar un informe definitivo sobre lo ocurrido.

Mira también: Revelan causa del fallecimiento de Catherine O’Hara, recordada por ‘Mi pobre angelito’

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Farándula