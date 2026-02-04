Publicidad

¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones

¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones

El artista terminó perdiendo la vida después de permanecer 10 días en un centro médico, a causa de un altercado ocurrido en un bar local.

Óscar Alvarado perdió la vida
¡Luto en la música! Reconocido cantante perdió la vida en difíciles condiciones
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de feb, 2026

El cantante de música regional mexicana Óscar Alvarado terminó perdiendo la vida este jueves 29 de enero de 2026 tras permanecer diez días hospitalizado debido a un ataque armado en Durango, donde no logró recuperarse de las heridas de bala sufridas en una riña en un establecimiento nocturno.

Cabe destacar que el ataque contra el músico ocurrió durante la madrugada del domingo 18 de enero en el "Bar Monterrey", ubicado en la capital duranguense. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, este se vio involucrado en una discusión verbal con uno de los clientes del lugar.

Puedes leer: Revelan audios de Michael Jackson que revive escándalo con menores: "Quieren tocarme"

Tras el altercado, el agresor se retiró del establecimiento, pero regresó poco después portando un arma de fuego y sin mediar palabra, disparó contra Óscar Alvarado, quien recibió al menos tres impactos de bala en el tórax. Tras el atentado, fue su propia esposa quien lo trasladó por sus propios medios a un hospital, donde fue ingresado de emergencia en estado crítico.

Sin embargo, durante más de una semana los seguidores del cantante estuvieron en vilo, quien permaneció en terapia intensiva con órganos vitales comprometidos. Al punto que su hermano, Mayito Alvarado, utilizó sus redes sociales para solicitar cadenas de oración, expresando que el artista seguía "luchando por mantenerse a salvo".

Lastimosamente, el mismo hermano del artista confirmó el fallecimiento de éste por medio de un mensaje: “Acaba de fallecer mi carnal. La vida jamás se verá igual para mí”. Así mismo, recalcó que su familia tuvo un gran vacío por la pérdida del artista.

¿Quién fue Óscar Alvarado?

Óscar Alvarado nació en Durango en el seno de una familia de músicos; comenzó su trayectoria artística a los ocho años cantando junto a su padre. A lo largo de su carrera, se consolidó en el género de corridos y llegó a colaborar en presentaciones con figuras como el rapero Santa Fe Klan.

Puedes leer: Hallan sin vida a actriz que hizo de mamá de Kevin en 'Mi pobre Angelito'

Además de su faceta como cantante, se conoció que este fue un emprendedor que recientemente había lanzado su propia marca de mezcal. Entre su repertorio más destacado se encuentran temas como, 'El Durangazo', 'Bélico y placoso', 'El infiel', y hasta tuvo su último sencillo el 9 de enero de este mes.

El caso tomó relevancia política debido a que en la riña inicial estuvo presente un funcionario de alto rango de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Óscar Galván Villarreal, titular de dicha dependencia, informó que Jesús "N", quien se desempeñaba como subsecretario operativo, fue separado de su cargo tras confirmarse su participación en los hechos.

Mira también: Joven que hacía tributo a Yeison Jiménez explica por qué ya no puede interpretarlo

