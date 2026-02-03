Muere reconocido periodista tras dura enfermedad terminal; su familia reveló las causas

Murió el reconocido periodista colombiano Raúl Benoit, noticia que fue confirmada en los últimos días y que ha generado reacciones en distintos sectores de la televisión y el periodismo nacional. El comunicador, con una extensa trayectoria en medios, enfrentaba desde hace tiempo una compleja condición de salud que lo mantuvo alejado de la vida pública en sus últimos meses.

El nombre de Raúl Benoit se volvió tendencia tras conocerse el anuncio oficial de su fallecimiento. Durante décadas, su trabajo lo posicionó como una de las voces más respetadas dentro del periodismo colombiano, destacándose por su cubrimiento de hechos internacionales y su presencia constante en espacios informativos de amplia audiencia.

La noticia fue confirmada inicialmente a través de un comunicado de la Asociación de Locutores y Comunicadores (ACL), organización que lamentó su partida y resaltó su aporte al oficio. Poco después, uno de sus hijos utilizó su cuenta oficial en la red social X para informar sobre el fallecimiento de su padre con un mensaje que fue compartido ampliamente por colegas y seguidores.

“Hoy, 30 de enero de 2026, nos despedimos de mi papá, el periodista colombiano Raúl Benoit. Partió en paz, rodeado de amor, tras las secuelas de un ACV y el Parkinson. Siempre vivirá en nuestros corazones. Descansa en paz, papá”, escribió Felipe Benoit en el mensaje que acompañó la confirmación.

Murió reconocido periodista tras enfermedad terminal

¿De qué murió Raúl Benoit?

Según personas cercanas al comunicador, Raúl Benoit había sido diagnosticado hace varios años con la enfermedad de Parkinson, condición que con el tiempo le generó complicaciones de tipo neurológico. A esto se sumaron las secuelas de un accidente cerebrovascular, lo que deterioró progresivamente su estado de salud y limitó su actividad profesional.

Carolina Benoit, una de sus hijas, también se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, donde explicó que la situación médica de su padre se había vuelto cada vez más compleja. En su mensaje, recordó la fortaleza con la que enfrentó su proceso y destacó el orgullo que sentía por su carrera periodística.

La familia del comunicador resaltó que su mayor satisfacción siempre fue el ejercicio del periodismo y su trabajo como corresponsal en escenarios internacionales. Durante años, Benoit fue identificado por su estilo directo, su voz firme y su compromiso con la información, cualidades que lo convirtieron en referente para nuevas generaciones de comunicadores.