Shakira y Beéle compartieron un momento muy junticos en Barranquilla, ¿qué se traen?

La cantante Shakira está de regreso en su ciudad natal, Barranquilla (Colombia), y no llegó solo para el Carnaval. La artista aterrizó en la capital del Atlántico acompañada de su equipo de producción y se unió al también barranquillero Beéle para grabar lo que será su próximo video musical.

Aunque aún no se ha anunciado el título oficial de la canción ni la fecha de lanzamiento, las imágenes que han circulado en redes sociales muestran a ambos artistas en varias locaciones icónicas de la ciudad, como el Gran Malecón y el tradicional Barrio Abajo, un sector con una fuerte identidad cultural.

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en confirmar la presencia de la barranquillera y Beéle en el rodaje. Compartió videos desde la zona de filmación, donde se le ve conversando con la cantante y el artista urbano antes de que comenzaran las escenas.



Adicional a esto, en esa breve interacción, preguntó a la cantante cómo veía la ciudad, a lo que ella respondió sonriente que la encontraba “divina”.

Shakira en Barranquilla durante grabación junto a Beéle

El ambiente que rodea la producción tiene un fuerte tinte festivo y caribeño. En las grabaciones participan comparsas, marimondas, congos y otros elementos tradicionales del Carnaval de Barranquilla, lo que sugiere que el clip tendrá una estética inspirada en las raíces culturales de la región.

Asimismo, en redes sociales se ha visto también una interacción entre los artistas durante el rodaje. Beéle publicó un video en el que aparece junto a Shakira sobre un autobús con una gorra que decía “la coletera nos hará libres”, mientras él dice con humor: “Estoy aquí con mi coletica”.

Ella respondió con una expresión divertida, lo cual genera mayor expectativa entre sus seguidores.

La presencia de Shakira generó emoción entre los vecinos y curiosos que se acercaron a los lugares de grabación. Muchas personas aprovecharon la oportunidad para tomar fotos, grabar videos y compartir en redes las escenas del rodaje, algo que ha encendido aún más la anticipación por este nuevo proyecto musical.

Aunque los detalles sobre la canción no se han revelado oficialmente, algunos medios locales e internacionales especulan que esta colaboración podría formar parte de un proyecto más amplio entre los dos artistas.

La cercanía entre ambos comenzó a consolidarse en septiembre de 2025, cuando compartieron un video bailando Currucuchú, canción tradicional popularizada por La Niña Emilia y considerada un clásico del Carnaval; el clip se hizo viral en cuestión de horas.

Meses después, Beéle se sumó a una edición especial de “Hips Don’t Lie” junto a Shakira y Ed Sheeran por los 20 años del éxito, fortaleciendo su vínculo musical y abriendo paso a nuevas colaboraciones.

