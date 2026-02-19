Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO:'RATA' SE SINCERA
¿PRIMEROS THERIANS EN BOGOTÁ?
MARCHAS POR EL SALARIO MÍNIMO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Música  / Shakira y Beéle compartieron un momento muy junticos en Barranquilla, ¿qué se traen?

Shakira y Beéle compartieron un momento muy junticos en Barranquilla, ¿qué se traen?

La barranquillera regresó a su tierra y fue vista muy cercana con el reconocido cantante urbano. Entre miradas cómplices y escenas llenas de sabor caribeño, el encuentro despertó todo tipo de rumores.

El inesperado encuentro de Shakira y Beéle en Barranquilla
Shakira y Beéle
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de feb, 2026

La cantante Shakira está de regreso en su ciudad natal, Barranquilla (Colombia), y no llegó solo para el Carnaval. La artista aterrizó en la capital del Atlántico acompañada de su equipo de producción y se unió al también barranquillero Beéle para grabar lo que será su próximo video musical.

Aunque aún no se ha anunciado el título oficial de la canción ni la fecha de lanzamiento, las imágenes que han circulado en redes sociales muestran a ambos artistas en varias locaciones icónicas de la ciudad, como el Gran Malecón y el tradicional Barrio Abajo, un sector con una fuerte identidad cultural.

Puedes leer: Inesperado encuentro de Shakira con 'Piqué' en pleno escenario; un momento de shock

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, fue uno de los primeros en confirmar la presencia de la barranquillera y Beéle en el rodaje. Compartió videos desde la zona de filmación, donde se le ve conversando con la cantante y el artista urbano antes de que comenzaran las escenas.

Adicional a esto, en esa breve interacción, preguntó a la cantante cómo veía la ciudad, a lo que ella respondió sonriente que la encontraba “divina”.

Te puede interesar

  1. Cumpleaños de Milán
    Shakira celebró por todo lo alto los 13 años de su hijo Milán; imágenes de la fiesta
    Foto: AFP
    Farándula

    Shakira celebró por todo lo alto los 13 años de su hijo Milán; imágenes de la fiesta

  2. Shakira, cantante colombiana y madre de Milan y Sasha
    Shakira habla de la cualidad que sus hijos aprendieron de sus papá
    Foto: AFP
    Farándula

    Sale a la luz si los hijos de Shakira sabían de la relación de su padre con Clara Chía

Shakira en Barranquilla durante grabación junto a Beéle

El ambiente que rodea la producción tiene un fuerte tinte festivo y caribeño. En las grabaciones participan comparsas, marimondas, congos y otros elementos tradicionales del Carnaval de Barranquilla, lo que sugiere que el clip tendrá una estética inspirada en las raíces culturales de la región.

Publicidad

Asimismo, en redes sociales se ha visto también una interacción entre los artistas durante el rodaje. Beéle publicó un video en el que aparece junto a Shakira sobre un autobús con una gorra que decía “la coletera nos hará libres”, mientras él dice con humor: “Estoy aquí con mi coletica”.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Sasha conmovió al público cantando 'Acróstico' en el concierto de Shakira en Barranquilla
    Sasha conmovió al público cantando 'Acróstico' en el concierto de Shakira en Barranquilla
    Foto: Instagram @shakira y redes sociales
    Farándula

    Sasha, hijo de Shakira, conmovió cantando con 'dolor' la canción Acróstico en Barranquilla

  2. Shakibecca, imitadora de Shakira, lanza gira internacional
    Shakibecca, imitadora de Shakira, lanza gira internacional
    Foto: Instagram de Shakibecca
    Virales

    Shakibecca, imitadora de Shakira, lanza gira internacional: “Plagió hasta en los carteles”

Ella respondió con una expresión divertida, lo cual genera mayor expectativa entre sus seguidores.

Puedes leer: VIDEO: Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto; preocupó a sus fanáticos

La presencia de Shakira generó emoción entre los vecinos y curiosos que se acercaron a los lugares de grabación. Muchas personas aprovecharon la oportunidad para tomar fotos, grabar videos y compartir en redes las escenas del rodaje, algo que ha encendido aún más la anticipación por este nuevo proyecto musical.

Aunque los detalles sobre la canción no se han revelado oficialmente, algunos medios locales e internacionales especulan que esta colaboración podría formar parte de un proyecto más amplio entre los dos artistas.

La cercanía entre ambos comenzó a consolidarse en septiembre de 2025, cuando compartieron un video bailando Currucuchú, canción tradicional popularizada por La Niña Emilia y considerada un clásico del Carnaval; el clip se hizo viral en cuestión de horas.

Publicidad

Meses después, Beéle se sumó a una edición especial de “Hips Don’t Lie” junto a Shakira y Ed Sheeran por los 20 años del éxito, fortaleciendo su vínculo musical y abriendo paso a nuevas colaboraciones.

Mira también: Shakira celebra un año más y en El Klub lo festejamos con pelucas

Publicidad

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Shakira

Beéle

Famosos colombianos

Chismes de famosos

Colombia

Barranquilla