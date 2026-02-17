Publicidad

Inesperado encuentro de Shakira con 'Piqué' en pleno escenario; un momento de shock

La barranquillera vivió un momento surrealista al encontrarse cara a cara con una versión de su pasado en pleno concierto.

Inesperado encuentro de Shakira con 'Piqué' en pleno escenario; un momento de shock
Inesperado encuentro de Shakira con 'Piqué' en pleno escenario; un momento de shock
Foto: Redes de Shakira
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

Si pensabas que el 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' solo traería música y baile, te equivocas. Tienes que ver lo que le ocurrió a Shakira durante su reciente paso por el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González en El Salvador.

La barranquillera estaba en el punto más alto de su energía, interpretando ese himno de empoderamiento que es la "Music Sessions #53", cuando se topó con una sorpresa que la dejó, literalmente, sin palabras por unos segundos.

Puedes leer: La canción de Shakira volvió a perseguir a Piqué y desató revuelo en plena calle

Imagina que estás caminando muy cerca de tus fans, entregada al show, y de repente, entre las primeras filas, aparecen dos paletas con el rostro de tu expareja, Gerard Piqué.

Pero no era una foto cualquiera, una fanática se las ingenió para intervenir la imagen de una forma bastante peculiar: le puso llamas en los ojos, una lengua roja larguísima y cuernos, dándole un aspecto que muchos en redes sociales calificaron de "diabólico".

Tú, como espectador, habrías notado de inmediato el desconcierto en el rostro de la cantante. Ese gesto de sorpresa e incomodidad espontánea fue captado por decenas de celulares y, como era de esperarse, se volvió el eje de la conversación digital en cuestión de minutos.

Lo que más ha encantado a los usuarios es la naturalidad de la colombiana; lejos de poses ensayadas, su reacción fue 100% real.

Según destaca Infobae, los internautas no tardaron en bromear asegurando que "parecía haber visto al mismísimo diablo" o que incluso llegó a pensar que el exfutbolista estaba físicamente allí.

Este episodio ratifica que, aunque ella siga facturando, la figura de su pasado sigue asomándose como un elemento de tensión narrativa en sus espectáculos.

Sin embargo, mientras el mundo se ríe con los memes de la foto "intervenida", la artista está tomando decisiones de peso fuera de los escenarios.

Shakira compra isla privada en las Bahamas

Si tienes 25 millones de euros ahorrados, podrías ser el próximo dueño del refugio más exclusivo de Shakira. Te cuento que la cantante ha decidido poner en venta Bonds Cay, su isla privada ubicada en el norte de las Bahamas.

Esta propiedad no es cualquier terreno; hablamos de 263 hectáreas de paraíso virgen, con playas de arena blanca y aguas turquesas, situadas a solo 200 kilómetros de Miami.

Lo curioso es que esta compra fue una apuesta que hizo en 2006, cuando todavía era pareja de Antonio de la Rúa, y la adquirió junto a socios de la talla de Roger Waters, el legendario músico británico.

Puedes leer: Fan le roba tremendo beso a Shakira en pleno concierto y así reaccionó la cantante

Aunque en su momento planearon convertirla en un epicentro de proyectos culturales, el terreno se ha mantenido prácticamente intacto, lo que hoy la convierte en una pieza codiciada para quienes buscan privacidad total o desarrollar complejos turísticos de ultralujo.

La inmobiliaria encargada, Corcoran CA Christie Bahamas, resalta que la isla tiene acceso para yates, jets privados y helicópteros.

Pero hay un detalle que quizás no conocías: Bonds Cay es el hogar de una especie de caracol terrestre única en el mundo, lo que le da un valor ecológico incalculable más allá de los millones que cuesta.

Así que, mientras Shakira sigue lidiando con las ocurrencias de sus fans en vivo, también está cerrando ciclos importantes en su patrimonio personal.

