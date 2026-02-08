VIDEO: Shakira sufre aparatosa caída en pleno concierto; preocupó a sus fanáticos

La noche del sábado 7 de febrero de 2026 quedará grabada en la memoria de miles de salvadoreños, no solo por ser el inicio de una histórica residencia de cinco conciertos de Shakira en el país, sino por un momento que dejó al público conteniendo el aliento por un segundo.

En medio de un despliegue tecnológico sin precedentes y una energía que desbordaba las gradas del Estadio Nacional Jorge "El Mágico" González, la intérprete de "Hips Don’t Lie" demostró por qué es una de las artistas más resilientes de la industria global.

El incidente ocurrió mientras Shakira interpretaba uno de sus clásicos más coreados, “Si te vas”. Durante un movimiento enérgico sobre la tarima, la artista sufrió un resbalón inesperado que la llevó al suelo frente a la mirada atónita de sus seguidores.



Lo que en cualquier otro escenario podría haber derivado en una interrupción del espectáculo, para la colombiana fue apenas una anécdota de milésimas de segundo.

Con una agilidad asombrosa, Shakira se incorporó de inmediato, retomando el ritmo de la canción sin perder la nota ni el estilo.

La reacción de la "manada" —como ella llama cariñosamente a sus fans— fue instantánea: el silencio de la preocupación se transformó en un grito ensordecedor de apoyo y aplausos que llenaron el recinto de energía positiva.

Este gesto de los asistentes subrayó que el vínculo con la estrella va más allá de la música; es un respaldo absoluto ante cualquier adversidad en vivo.

La caída, que rápidamente se volvió viral en plataformas como TikTok, no fue más que un catalizador para demostrar la madurez escénica de la cantante.

Los expertos y asistentes coincidieron en que su capacidad para levantarse y seguir adelante, con la misma pasión de siempre, es el reflejo de su actual gira "Las mujeres ya no lloran World Tour".

Como ella misma definió la velada, fue una noche de “diamantes en lugar de lágrimas”, haciendo alusión a la fuerza que surge del brillo y la energía acumulada tras superar los retos.

El despliegue visual también jugó un papel crucial para mantener la magia tras el incidente.

Shakira deslumbró con cambios de vestuario de alta costura que incluyeron diseños de Versace y Zuhair Murad, destacando un body de "Loba" adornado con cristales de Swarovski y elementos metálicos que proyectaban una imagen de empoderamiento total.

La llegada de la colombiana ha generado un impacto millonario, con ingresos que superan los 25 millones de dólares y una ocupación hotelera que alcanzó su máxima capacidad debido a la afluencia de turistas de toda Centroamérica.

Shakira se ha convertido en la primera artista en ofrecer cinco shows consecutivos en este país, consolidando su reinado en la región.