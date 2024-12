Sale a la luz si los hijos de Shakira sabían de la relación de su padre con Clara Chía

Hace algunos años, la vida de Shakira y Gerard Piqué se vio envuelta en controversia tras el lanzamiento de varias canciones por parte de la artista colombiana, en l as que hacía alusión a una supuesta infidelidad por parte de su entonces pareja con la joven Clara Chía.

Este hecho desató una ola de comentarios en las redes sociales y se convirtió rápidamente en tendencia, ya que la relación entre el futbolista y la cantante de Barranquilla era considerada una de las más estables dentro del mundo del espectáculo internacional.

Aunque han transcurrido varios años desde la separación de la pareja y ambos tomaron caminos distintos, las decisiones sobre sus vidas personales continúan siendo un tema de conversación, especialmente porque estas involucran a sus hijos, Sasha y Milán.

Los hijos de Shakira y Piqué desconocían la relación de su padre y Clara Chia

En una reciente emisión del programa digital Las Mamarazzis, del Periódico de Cataluña, se reveló que, a pesar de que ya ha pasado más de un par de años desde su separación, los hijos de Shakira y Piqué desconocían que Clara Chía es la actual pareja de su padre.

"Podemos confirmar que Clara Chía aún no ha sido presentada oficialmente como la novia del exfutbolista... Es sorprendente, me aseguran que no ha sido así; cuando Milán o Sasha visitan a su padre , ella se retira de la casa", informaron las presentadoras.

Durante el programa, las conductoras analizaron el comportamiento tanto de Shakira como de Piqué tras la separación, subrayando que ambos habían acordado que sus hijos serían siempre la prioridad , y que ninguna de sus decisiones personales debía perjudicarlos.

"Desconocemos si esta situación responde a una decisión de Shakira o si Piqué ha optado por ello para evitar el malestar de su expareja ", comentaron Laura Fa y Lorena Vázquez.

Reacciones en redes sociales sobre este hecho

Como era de esperar, las redes sociales se inundaron de comentarios, con cientos de usuarios expresando su opinión sobre el tema y generando un debate sobre la situación.

"Quizás los niños no quieren compartir con ella y no se los puede obligar", "No es fácil para los niños aceptarla, siempre la verán como la intrusa", "No importa el tiempo, los niños siempre sabrán que por su culpa su mamá sufrió, entiendo que aún es difícil para ellos estar con Clara Chía" , "Lealtad a su madre" y "Los niños no tienen la obligación de querer a las nuevas parejas de sus padres", fueron algunas de las opiniones más destacadas.

