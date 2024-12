Lider de Coldplay fue el paño de lágrimas de Shakira durante su dolorosa ruptura con Piqué

La vida de Shakira dio un giro inesperado en junio de 2022, cuando la separación con Gerard Piqué, t ras 11 años de relación, fue anunciada al mundo.

La noticia rápidamente se convirtió en un tema de conversación globa l, ya que la ruptura no solo involucraba a dos figuras de renombre mundial, sino también a dos hijos en común, Sasha y Milan.

Este proceso , marcado por la exposición mediática, resultó ser sumamente doloroso para la cantante colombiana, quien pasó por una de las etapas más complicadas de su vida.

Sin embargo, en medio de este caos emocional, Shakira encontró un apoyo fundamental en su amigo cercano, Chris Martin, líder de la banda británica Coldplay.

En una reciente entrevista con Rolling Stone, la artista de 47 años confesó que el músico británico fue una de las personas clave para superar ese doloroso capítulo.

"Estuvo a mi lado cuando me separé y me sentí con el corazón roto. Me llamaba todos los días para ver cómo estaba, me enviaba palabras de apoyo , fortaleza y sabiduría", expresó Shakira, recordando con gratitud el consuelo que recibió de Martin.

Además, la cantante destacó las cualidades que más valora de Chris Martin, quien se mostró como un ser humano empático y atento a sus necesidades emocionales.

"Lo veo como una persona que ve la vida a través de una lente diferente, alguien sensible a las necesidades de los demás", añadió la artista, enfatizando la profunda conexión que ambos comparten.

Durante los difíciles meses tras su separación, la cercanía con Martin fue constante, lo que permitió a Shakira sanar en medio de la tormenta. La cantante también se refirió a la calidez y la sabiduría que recibió de su amigo, lo cual le ayudó a encontrar la fortaleza para seguir adelante.

El apoyo de Martin a Shakira, sin duda, ha sido un reflejo de la solidaridad y amistad que pueden trascender las dificultades, y contribuyó a que la artista comenzara a reconstruir su vida.

En abril de 2023, Shakira se mudó con sus hijos a Miami, un cambio de aires que parece haberle sentado bien. De hecho, en la actualidad, la colombiana está disfrutando de uno de los momentos más fructíferos de su carrera, con su reciente álbum Las mujeres ya no lloran y múltiples éxitos en las listas de ventas.

Mientras tanto, su exesposo Piqué continúa con su vida privada, lo que confirma que, aunque los caminos de ambos tomaron rumbos distintos , Shakira ha logrado encontrar consuelo y estabilidad en su música, su familia y las personas que verdaderamente la apoyan.

