Piqué expuso a Shakira y reveló que su intimidad ahora es mejor con Clara Chía: "Hasta 30"

Gerard Piqué, reconocido tanto por su carrera futbolística como por sus controversias personales, vuelve a estar en el ojo del huracán. Esta vez, unas declaraciones realizadas durante su participación en el programa La Revuelta desataron una ola de comentarios y críticas.

En una charla distendida, el exjugador del FC Barcelona habló sobre su vida íntima con Clara Chía , su actual pareja, y dio detalles que sorprendieron a muchos.

Durante la entrevista, Piqué fue cuestionado sobre aspectos personales, entre ellos su vida sexual, en lo que el presentador definió como preguntas subidas de tono.

Sin rodeos, el exfutbolista aseguró que su relación con Clara Chía es plenamente satisfactoria. "Te diría 30. Antes me iba bien, pero ahora con Clara me va mejor. Uno al día. Y si no, compensamos de alguna forma", comentó con naturalidad.

La respuesta generó un revuelo inmediato, con muchos interpretando estas palabras como una posible indirecta hacia Shakira , su expareja y madre de sus dos hijos.

Piqué también señaló que, tanto en el amor como en la intimidad, está en una etapa donde busca mejorar constantemente: "En los dos voy muy bien. Hay que crecer siempre. Vamos a mejor con los años".

Las declaraciones no pasaron desapercibidas. Usuarios en redes sociales expresaron opiniones encontradas , desde críticas a la exposición pública de su vida personal hasta cuestionamientos sobre su motivación al hablar de estos temas.

Comentarios como "No que no le gustaba hablar de su vida personal", "Es un narcisista", y "Qué asco, puras mañas" inundaron las plataformas digitales.

El vínculo de Piqué con Clara Chía ha estado bajo la lupa desde el inicio, especialmente por las comparaciones con Shakira. Aunque la pareja ha mantenido un bajo perfil en redes sociales, el exfutbolista no duda en hablar de su relación durante entrevistas, destacando los aspectos positivos de su vida juntos.

Clara Chía, pareja del exfutbolista Gerard Piqué / Foto: Tomada de redes sociales

¿Una indirecta de Piqué hacia Shakira?

La entrevista también reavivó la conversación sobre la separación de Piqué y Shakira, un tema que continúa generando interés.

Tras la ruptura, la cantante colombiana se mudó a Estados Unidos con los dos hijos que comparte con Piqué, priorizando su bienestar. Por su parte, el exfutbolista ha intentado manejar la situación con madurez, aunque las críticas hacia su comportamiento no han cesado.

En la charla, Piqué destacó que la intimidad es un aspecto crucial en su vida y no dudó en mostrar su satisfacción actual . Sin embargo, la naturaleza de sus comentarios dejó la puerta abierta a interpretaciones que muchos relacionaron con su pasado junto a Shakira , sobre todo por el tono de comparación implícito en sus palabras.

Aunque Piqué trató el tema con humor y sin aparente intención de provocar, sus declaraciones han mantenido su nombre en titulares y debates en rede s. Mientras algunos defienden su derecho a hablar libremente de su vida personal, otros consideran que estos comentarios eran innecesarios y potencialmente hirientes para Shakira.

Por ahora, Gerard Piqué sigue enfrentando las críticas, aunque se muestra firme en su postura de vivir y expresar su vida como mejor le parezca.

Su relación con Clara Chía, al menos según sus palabras, parece estar en un punto de plena satisfacción y crecimiento. Sin embargo, la sombra de su pasado sigue presente, recordándole que cada declaración pública puede ser un arma de doble filo.

