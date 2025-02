La nueva letra de la canción 'La Bicicleta' de Shakira; ¿qué pasó con Piqué?

En sus recientes presentaciones, Shakira ha sorprendido al público al modificar la letra de su exitosa canción "La Bicicleta", originalmente interpretada junto a Carlos Vives. Estos cambios reflejan su situación personal actual, especialmente tras su separación del exfutbolista Gerard Piqué.

Durante los conciertos del 20 y 21 de febrero de 2025 en Barranquilla, su ciudad natal, desató una euforia colectiva. La Alcaldía informó que estos eventos generaron un impacto económico de 67.000 millones de pesos (aproximadamente 16,2 millones de dólares) en la economía local.

El alcalde Alejandro Char expresó en su cuenta de X: "Shakira se lució en su casa, Barranquilla. Nos regaló dos días mágicos que quedarán por siempre en la memoria de la ciudad. Este fue el mejor abrebocas para el Carnaval 2025, que será muy especial y creemos que el más visitado en toda su historia".

Uno de los momentos más comentados de estos conciertos fue la interpretación de "La Bicicleta". En la versión original, la letra decía: " Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona" .

Publicidad

Sin embargo, en sus recientes actuaciones, Shakira optó por cambiar la mención directa a su expareja, cantando: " Que si a ese tipo tú le muestras el Tayrona, después no querrá irse pa' Barcelona". Este ajuste en la letra ha generado diversas reacciones entre los seguidores y usuarios de redes sociales.

Algunos comentarios destacados incluyen: " Mientras tanto Piqué pasando bueno con Clara en Marruecos", "Ni sabía que lo mencionaba en esa canción", "Así sucede, primero aman y luego no quieren saber nada", "Bien hecho, no merece nada", "También debió cambiar Barcelona", y "Ella puede hacer lo que quiera con sus canciones".

Shakira y Piqué Foto: Redes sociales @shakira y @3gerardpique

Publicidad

La relación entre Shakira y Piqué , que en su momento inspiró canciones llenas de amor y dedicación, ha evolucionado. Al inicio de su romance, la cantante colombiana compuso temas como "Loca", donde expresaba abiertamente su amor por su pareja.

No obstante, tras su separación, Shakira decidió omitir referencias directas al padre de sus hijos en sus interpretaciones actuales.

Letra completa de la canción La Bicicleta de Shakira

Nada voy a hacer

Rebuscando en las heridas del pasado

No voy a perder

Yo no quiero ser un tipo de otro lado

A tu manera, descomplicado

En una bici que te lleve a todos lados

Un vallenato, desesperado

Una cartica que yo guardo donde te escribí

Que te sueño y que te quiero tanto

Que hace rato está mi corazón

Latiendo por ti, latiendo por ti

La que yo guardo donde te escribí

Que te sueño y que te quiero tanto

Que hace rato está mi corazón

Latiendo por ti, latiendo por ti

Puedo ser feliz

Caminando relajada entre la gente

Yo te quiero así

Y me gustas porque eres diferente

A tu manera, despelucado

En una bici que me lleva a todos lados

Un vallenato desesperado

Una cartica que yo guardo donde te escribí

Que te sueño y que te quiero tanto

Que hace rato está mi corazón

Latiendo por ti, latiendo por ti

La que yo guardo donde te escribí

Que te sueño y que te quiero tanto

Que hace rato está mi corazón

Latiendo por ti, latiendo por ti

Ella es la favorita, la que canta en la zona

Se mueve en su cadera como un barco en las olas

Tiene los pies descalzos como un niño que adora

Y sus cabellos largos son un sol que te antoja

Le gusta que le digan que es la niña, la Lola

Le gusta que la miren cuando ella baila sola

Le gusta más la casa, que no pasen las horas

Le gusta Barranquilla, le gusta Barcelona

Lleva, llévame en tu bicicleta

Óyeme, Carlos, llévame en tu bicicleta

Quiero que recorramos juntos esa zona

Desde Santa Marta hasta La Arenosa

Pa' que juguemos bola 'e trapo allá en Chancleta

Que si a ese tipo tu le muestras el Tayrona

Después no querrá irse pa' Barcelona

Mira también: Shakira en Barranquilla: los momentos más emocionantes de su primer concierto en Colombia