Yeison Jiménez quedó devastado por dolorosa pérdida: "Escribiendo esto tuve que llorar"

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la repentina muerte de su caballo, ' Caballero de Rancho de Luna' . Este ejemplar de paso fino, que se había convertido en un símbolo, ya que participó en muchos conciertos con el cantante, dejó una huella imborrable no solo en las competencias sino también en el corazón del artista.

A través de sus redes sociales, Jiménez expresó el profundo dolor que le causa esta pérdida, dejando ver su lado más vulnerable.

"No se murió un caballo. Se murió el trochador galopero más 'hp' de Colombia. Se murió el caballo más completo que he conocido, se murió EL GRAN CABALLERO DE RANCHO LUNA... y no se los niego, escribiendo esto tuve que llorar", escribió en un emotivo mensaje que rápidamente conmovió a sus seguidores.

Publicidad

Yeison Jiménez no solo es un apasionado de la música, sino también del mundo de los caballos. Su criadero, 'La Cumbre', es su refugio y uno de sus mayores orgullos. La relación con sus caballos va más allá de lo profesional; para él, son parte de su familia. La partida de 'Caballero de Rancho de Luna' representa un vacío imposible de llenar, una despedida que llegó sin aviso y que lo ha golpeado con fuerza.

Para el cantante, este caballo no solo era un campeón en las pistas, sino también un compañero de vida, una presencia constante en sus momentos de éxito y de calma. La noticia llega en un momento crucial de su carrera, justo cuando se prepara para un concierto histórico en el estadio El Campín de Bogotá. Sin embargo, ni la emoción de ese logro pudo mitigar el dolor que hoy lo embarga.

Publicidad

Las muestras de apoyo de sus seguidores y colegas no se han hecho esperar. En redes sociales, cientos de mensajes le expresan su solidaridad y comprensión . "Sabemos cuánto amabas a ese caballo, fuerza hermano", "Es una pérdida irreparable, lo sentimos mucho ", fueron algunos de los comentarios que inundaron sus publicaciones.

Más allá de la fama y los escenarios, este suceso demuestra que Yeison Jiménez es un hombre de profundas emociones, que construye lazos reales con lo que ama. La despedida de 'Caballero de Rancho de Luna' es, sin duda, uno de los capítulos más tristes de su vida , y su duelo es compartido por todos aquellos que entienden lo que significa perder a un ser querido.

Publicidad

Puedes seguir viendo: Grupo Firme recibe una escalofriante amenaza antes de su presentación en Mazatlán