Jenny López revela si Jhonny Rivera le paga por ser su novia: "Me pagan el sueldo"

La relación entre Jenny López y Jhonny Rivera ha estado bajo la lupa de muchos desde que confirmaron su noviazgo hace más de dos años.

A pesar de la diferencia d e 30 años que los separa, ambos han logrado mantener su relación sólida, tanto en lo personal como en lo profesional. Sin embargo, las críticas y los rumores no se han hecho esperar, especialmente en las redes sociales.

Recientemente, la joven cantante se enfrentó a una de las preguntas más recurrentes sobre su vínculo con Rivera, luego de que un seguidor insinuara que ella podría estar con él por interés económico.

En una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde acumula más de 850 mil seguidores , López abordó la cuestión con una respuesta tajante.

“Siempre trato de responder a todas las preguntas que me hacen, tanto si son con buena como con mala intención. Pueden ser dudas de muchas personas”, comentó la cantante de 22 años.

En respuesta a la pregunta de si le pagaban por ser la novia de Jhonny Rivera o si solo recibía un salario por ser corista, López fue clara: “Antes de ser la novia de Jhonny Rivera, ya era corista de la agrupación. Este año cumplo seis años siendo parte de ‘Jhonny Rivera y Los Porteños’, así es que obviamente me pagan el sueldo como corista. Pero, por ser su mujer, no recibo ni un solo peso. No conozco a nadie que le pague a su mujer por serlo", sentenció.

Este tipo de preguntas no son nuevas para la pareja. A lo largo de su relación, han tenido que enfrentarse a comentarios que cuestionan tanto la autenticidad de su amor como el hecho de que la diferencia de edad entre ellos podría ser un factor determinante en las motivaciones de Jenny López.

Sin embargo, tanto ella como Jhonny han demostrado que lo que más les importa es su bienestar mutuo y el respeto hacia su relación.

Además de aclarar su situación laboral, L ópez también aprovechó para reafirmar su compromiso con la música , destacando que la compensación económica que recibe proviene de su talento y esfuerzo, no de su vida amorosa.

En cuanto a su relación con Jhonny, la cantante continúa demostrando su cariño y apoyo incondicional.

A pesar de los rumores y las críticas, Jenny López y Jhonny Rivera siguen demostrando que el amor que se profesan es genuino y que están en su mejor momento, tanto en lo personal como en lo profesional , disfrutando del escenario y de su tiempo juntos.

La joven artista ha dejado claro que su relación c on el cantante es algo que no puede ser opacado por las opiniones externas, y que su esfuerzo y dedicación a la música son lo que realmente le han valido un lugar en el grupo de Jhonny Rivera y Los Porteños.

