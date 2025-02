Bogotá se rinde ante Shakira en su segunda fecha de la gira Las Mujeres Ya No Lloran

El cierre de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en Bogotá dejó una marca imborrable en la capital colombiana. La segunda fecha, realizada el 27 de febrero en el Estadio El Campín, se convirtió en una celebración de más de 30 años de carrera de Shakira, con un repertorio que emocionó a los miles de asistentes.

Desde el inicio, el público vibró cuando la barranquillera interpretó 'Las de la intuición', fusionándola con 'Estoy aquí', tema que cumple 30 años en 2025. "¿Cómo está la gente de Bogotá? Qué felicidad estar en mi país, aquí en esta ciudad, es sencillamente espectacular" , exclamó Shakira, recordando que fue en la capital donde produjo su primer álbum, 'Pies descalzos' (1995), y donde también cerró su gira mundial 'El Dorado' en 2018.

La artista mantuvo una conexión inquebrantable con el público, interpretando éxitos como 'Empire', 'Inevitable' y 'TQG'. Una de las sorpresas fue su presentación de 'Te felicito', donde bailó acompañada de un robot. La variedad de géneros que han marcado su trayectoria se hizo evidente, llevando a los asistentes por un viaje sonoro que incluyó baladas, pop, salsa, vallenato y rock.

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con 'Acróstico'. En las pantallas aparecieron Milan y Sasha, sus hijos, cantando a la par con su madre, lo que desató la ovación del público. Luego, el ambiente se tornó más movido con un popurrí de 'Copa vacía', 'La bicicleta' y 'La tortura'.

La energía alcanzó su punto más alto con 'Hips don’t lie', donde la colombiana demostró por qué sus caderas no mienten. Seguido a esto, la artista llevó el ritmo a la salsa con 'Chantaje', 'Addicted to you' y 'Loca'. Pero el verdadero clímax sentimental se vivió cuando empezó a cantar 'Antología'. Justo en ese momento, la lluvia cayó sobre El Campín, sumando un toque especial a la interpretación y convirtiendo el instante en uno de los más memorables de la noche.

El cierre del espectáculo mantuvo la adrenalina en lo más alto con una serie de éxitos inolvidables. Shakira mostró su faceta más rockera con 'Te aviso, te anuncio', dejó su sello con el sensual baile de 'Suerte (Whenever, Wherever)' y contagió a todos con la energía de 'Waka waka'. El momento final llegó con 'BZRP Music Sessions #53', tras lo cual la artista se despidió del público colombiano con una promesa de regresar.

La gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' ha marcado hitos en la industria musical, consolidándose como una de las más exitosas de un artista latino. En Bogotá, la acogida superó todas las expectativas, con dos fechas completamente llenas. Ahora, Shakira se prepara para continuar su tour por otras ciudades de Latinoamérica, dejando en Colombia una huella imborrable de su talento y conexión con su tierra.

