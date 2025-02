¿Jenny López y Jhonny Rivera terminaron? El llamativo gesto en medio de especulaciones

En medio de la creciente especulación sobre el estado de su relación, la cantante Jenny López decidió poner fin a los rumores con un significativo detalle hacia su pareja, el reconocido músico Jhonny Rivera.

A través de sus redes sociales, la joven artista compartió un cariñoso momento en el que recibió a su novio con un ramo de girasoles en el aeropuerto , reafirmando así que su relación sigue firme.

El gesto tuvo lugar tras un periodo de especulaciones en redes sociales, donde varios seguidores cuestionaban si la pareja había decidido tomar caminos separados.

Sin embargo, lejos de una ruptura, López demostró su apoyo incondicional a Jhonny Rivera, quien recientemente logró agotar las entradas para su próximo concierto en el Movistar Arena de Bogotá , programado para el 3 de mayo.

"Felicidades por ese sold out. Te amo", expresó Jenny López en la publicación, mientras que Jhonny Rivera, visiblemente emocionado, respondió con una sonrisa "Uy, qué pinche. Ay, gracias amorcito, tan bella. Qué hermosura".

Este cariñoso intercambio disipó cualquier duda sobre la estabilidad de la pareja , quienes continúan demostrando que su amor sigue intacto.

Desde que hicieron pública su relación, Jhonny Rivera y Jenny López están en el ojo del huracán debido a la diferencia de edad entre ambos.

A pesar de las constantes críticas, han mantenido firme su compromiso, mostrando que su vínculo no se ve afectado por los comentarios negativos. Sin embargo, los rumores de una posible ruptura fue recurrentes, especialmente cuando dejan de compartir momentos juntos en redes sociales.

Para poner fin a las especulaciones, López también respondió directamente a la pregunta de un seguidor durante una sesión de preguntas en Instagram.

"Ya les contesté esta pregunta ayer. Yo no me separé de Jhonny, no sé de dónde salió eso o por qué se inventaron que habíamos terminado. Hay tiktoks hablando del tema, me han tirado odio diciendo ‘se sabía, iba a pasar’, pero gracias a Dios estamos juntos y muy bien . No se inventen esas cosas".

Mientras la relación de la pareja sigue siendo tema de conversación, Rivera se encuentra en un gran momento profesional. Su próxima presentación en el Movistar Arena marca un hito en su carrera, y el apoyo de sus colegas no se hizo esperar.

Pipe Bueno, otro reconocido artista del género, felicitó a Jhonny por este logro y expresó su admiración por el trabajo y la trayectoria del cantante.

"Creí desde el día uno, vamos a hacer historia, a callar bocas y mostrar por qué las trayectorias se respetan. Te felicito, mi Jhonny, y gracias por también dejarte convencer para hacer esto que tanto mereces" , escribió Pipe en sus redes sociales.

