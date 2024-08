Jhonny Rivera abre su corazón y revela lo que tuvo que hacer en una crisis económica

Jhonny Rivera, uno de los exponentes más queridos de la música popular, no siempre tuvo una vida de fama y éxito. Recientemente, en una entrevista con Dímelo King, el cantante reveló los difíciles comienzos que vivió en Bogotá, donde enfrentó una crisis emocional y económica que casi lo lleva a renunciar a sus sueños.

Rivera compartió que, en su llegada a la capital, tuvo que aceptar varios trabajos informales para sobrevivir, desde mensajero hasta carpintero. Sin embargo, las dificultades no tardaron en llegar. El cantante recuerda cómo atravesó un duro desamor que lo dejó devastado. “Tuve una separación difícil, me estaba matando esa tusa. Económicamente toqué fondo, le debía a todo el mundo, debía arriendo”, confesó.

En medio de este panorama, Rivera enfrentó situaciones complejas. Relató cómo en su trabajo como carpintero, utilizaba el dinero adelantado por clientes para otros gastos urgentes, lo que resultaba en conflictos cuando no podía cumplir con los pedidos. "Me daban plata para un clóset y esa plata se me iba en otra cosa; después llegaban por el clóset y me hacían unos escándalos horribles", mencionó.

Desilusionado y sin ver salida en Bogotá, Rivera decidió regresar a su tierra natal. De vuelta al campo, se dedicó a trabajar para saldar las deudas acumuladas y comenzó a vender mesas en las calles como comerciante informal. No obstante, su destino cambió inesperadamente cuando empezó a interpretar canciones del Charrito Negro en un bar local.

Publicidad

Lo que comenzó como un acto espontáneo, pronto se convirtió en el primer paso hacia su carrera musical. Rivera fue alentado por quienes lo escuchaban a seguir cantando y, en una de esas ocasiones, un dueño de una discoteca notó su talento y le ofreció la oportunidad de presentarse regularmente.

Hoy, Jhonny Rivera es un referente de la música popular, pero su historia de superación recuerda que, detrás del éxito, hubo un camino lleno de obstáculos, luchas internas y la fuerza para levantarse en los momentos más oscuros.

Publicidad

Viva México en Colombia: Calibre 50 fan de la comida colombiana