Letra completa de Nos desconoximos, la nueva canción de Feid

Feid, también conocido como Ferxxo, ha sorprendido nuevamente a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente canción 'NOS DESCONOXIMOS' este 27 de febrero. El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en uno de los grandes éxitos del artista paisa.

La canción mantiene el inconfundible estilo de Feid, con una mezcla urbana y sonidos de fusión electrónica que lo han posicionado como uno de los artistas más importantes del género urbano. La letra, que combina español e inglés, habla de una conexión inesperada y pasional entre dos personas que, aunque en un principio eran desconocidos, terminan envueltos en un momento de deseo y complicidad.

Letra completa de NOS DESCONOXIMOS

[Intro] First time I saw you girl I always loved you more It feels so wonderful with [?] you, girl, nobody can't ignore From the first time I saw you girl I always loved you more

[Coro] Nos desconocimo' Nos miramos a los ojo', nos besamos y lo hicimo' No sé si fue el molly o si fue el vino, ey Fueron las gana' y el destino, ey, ey

[Post-Coro] En verdad yo no sabía que tú me quería' así, así, así Encendiste una llama, un fuego que adentro esperaba por ti Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh

[Refrán] First time I saw you girl I always loved you more It feels so wonderful with [?] you, girl, nobody can't ignore From the first time I saw you girl I always loved you more It feels so wonderful with [?] you, girl, nobody can't ignorе

[Verso] Cierra los ojo', disfruta el antojo, reforcеmo' la amistad Es que Diosito te hizo bonita y te dió personalidad Y tú, y tú me estás saliendo en to', en to', en to' Paso por ti en la truck, pero era monster truck Mami, quítame el estré' Es que tú ere' bonita y tiene' personalidad Y tú, y tú me estás saliendo en to', en to', en to' Paso por ti en la truck, pero era monster truck Mami, quítame el estré' Tú solo ere' amiga y yo te quiero dar de to'

[Refrán] First time I saw you girl I always loved you more It feels so wonderful with [?] you, girl, nobody can't ignore From the first time I saw you girl I always loved you more It feels so wonderful with [?] you, girl, nobody can't ignore

[Outro] (First time I saw you girl I always loved you more) (It feels so wonderful with [?] you, girl, nobody can't ignore) Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh (From the first time I saw you girl I always loved you more) Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh

Traducción al español de NOS DESCONOXIMOS

[Intro] La primera vez que te vi, niña, siempre te amé más Se siente tan maravilloso contigo, niña, nadie puede ignorarlo Desde la primera vez que te vi, niña, siempre te amé más

[Coro] Nos desconocimos Nos miramos a los ojos, nos besamos e hicimos el amor No sé si fue el molly o si fue el vino, ey Fueron las ganas y el destino, ey, ey

[Post-Coro] En verdad yo no sabía que tú me querías así, así, así Encendiste una llama, un fuego que adentro esperaba por ti Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh

[Refrán] La primera vez que te vi, niña, siempre te amé más Se siente tan maravilloso contigo, niña, nadie puede ignorarlo Desde la primera vez que te vi, niña, siempre te amé más Se siente tan maravilloso contigo, niña, nadie puede ignorarlo

[Verso] Cierra los ojos, disfruta el antojo, reforcemos la amistad Es que Diosito te hizo bonita y te dio personalidad Y tú, y tú me estás saliendo en todo, en todo, en todo Paso por ti en la camioneta, pero era una monster truck Mami, quítame el estrés Es que tú eres bonita y tienes personalidad Y tú, y tú me estás saliendo en todo, en todo, en todo Paso por ti en la camioneta, pero era una monster truck Mami, quítame el estrés Tú solo eras mi amiga y yo te quiero dar de todo

[Refrán] La primera vez que te vi, niña, siempre te amé más Se siente tan maravilloso contigo, niña, nadie puede ignorarlo Desde la primera vez que te vi, niña, siempre te amé más Se siente tan maravilloso contigo, niña, nadie puede ignorarlo

[Outro] (La primera vez que te vi, niña, siempre te amé más) (Se siente tan maravilloso contigo, niña, nadie puede ignorarlo) Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh-uh-uh-uh (Desde la primera vez que te vi, niña, siempre te amé más) Uh-uh, uh-uh, uh-uh-uh

NOS DESCONOXIMOS promete convertirse en otro éxito del Ferxxo, consolidando su estilo único y su conexión con el público. El artista sigue marcando tendencia y demostrando por qué es uno de los grandes exponentes del reguetón actual. ¿Ya la escuchaste? ¡Cuéntanos qué te pareció!