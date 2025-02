Shakira reveló los 10 mandamientos de una 'loba' en su gira, ¿le tiró a Clara Chía?

La espera terminó tras siete años de ausencia en los escenarios internacionales, Shakira volvió con más fuerza que nunca para dar inicio a su ambiciosa gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour'.

La cita inaugural tuvo lugar en el Estadio Milton Santos de Río de Janeiro, Brasil, donde miles de fanáticos vibraron con la energía inconfundible de la estrella barranquillera.

Antes de que las luces iluminaran el escenario y comenzara el espectáculo, la artista sorprendió con un mensaje contundente proyectado en la pantalla gigante.

A modo de código de honor, Shakira reveló los 10 mandamientos que toda 'loba' debe seguir para vivir con autenticidad y sororidad.

Este manifiesto, cargado de simbolismo y empoderamiento, dejó claro que su gira no es solo un espectáculo musical, sino una declaración de principios.

¿Cuáles son los 10 mandamientos de Shakira?

Protegerás y cuidarás a tu manada por encima de todo. No pedirás permiso para ser tú misma. Bailarás y cantarás cuando necesites curarte. Aullarás, porque nadie puede silenciarte. Una loba no ataca, se defiende. Una loba no compite con otras lobas, se ayudan entre ellas. No reprimirás tu naturaleza salvaje. Elegirás tu camino sin que nadie te lo imponga. Las lobas no codiciarán las posesiones ajenas. ¡Claramente! Una loba es una loba para siempre.

De entre todas las frases proyectadas, dos en particular desataron la euforia del público y el revuelo en redes sociales. La primera , "Las lobas no compiten entre ellas, se ayudan", fue celebrada como un llamado a la sororidad y al empoderamiento femenino.

Pero fue el noveno mandamiento el que encendió las especulaciones y provocó una ovación rotunda : "Las lobas no codiciarán las posesiones ajenas. ¡Claramente!".

La última palabra, que remite de manera directa a su icónica colaboración con Bizarrap en la Music Sessions #53, fue interpretada por muchos como una alusión a la mediática ruptura con Gerard Piqué y su relación con Clara Chía.

Los gritos y aplausos no se hicieron esperar, confirmando que Shakira sigue conectando c on su público a través de mensajes que trascienden la música.

Más allá de este manifiesto , el concierto inaugural de la gira dejó claro por qué Shakira sigue siendo una de las artistas más influyentes del mundo.

Con un setlist de 31 canciones, cambios de vestuario impactantes y una puesta en escena deslumbrante, la colombiana demostró que sigue en la cima de la industria musical.

El 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' apenas comienza, pero con este inicio electrizante, queda claro que Sh akira está lista para seguir conquistando escenarios y corazones, una aullido a la vez.

