Taliana Vargas hizo fuerte llamado que impactó a sus fanáticos: "Eso duele el alma"

Las redes sociales pueden ser un espacio de conexión y expresión, pero también un escenario donde la crítica destructiva y los ataques personales se han vuelto comunes. Ante esta realidad, Taliana Vargas, exreina de belleza y esposa del alcalde de Cali , Alejandro Eder, hizo un llamado a la empatía y al respeto.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Vargas abordó el tema del "hate" digital y la agresividad con la que muchas personas se expresan en Internet.

"Hablemos del hate, ¿para qué o por qué lastimar a una persona por redes sociales?", cuestionó al inicio de su mensaje.

En su publicación, la exseñorita Colombia expuso algunos de los comentarios ofensivos que recibe diariamente y confesó que, a pesar de llevar 18 años en el ojo público , estos mensajes siguen afectándola.

"Dependiendo del día, me afecta diferente. Ustedes pensarán que porque llevo toda mi vida en redes sociales o 18 años siendo una figura pública, no me duele. Pero sí duele, y mucho, porque vienen con agresividad y muchas veces son mentiras. Eso duele el alma", expresó.

Su reflexión se centró en la necesidad de reflexionar antes de escribir un comentario negativo y en la importancia de promover una cultura de respeto.

"Antes de escribir un mensaje feo, pensemos si estamos construyendo algo, si va a ayudar o cambiar la vida de alguien. Volvámonos constructivos en las redes sociales, vale la pena".

Usuarios en redes sociales respaldaron sus palabras, destacando su mensaje de paz y respeto. Comentarios como "La mejor manera de hacer paz es construir desde la verdad y el amor" y "Esa mujer es todo amor", reflejan el apoyo de sus seguidores.

Este mensaje de Taliana Vargas llega en un contexto en el que su vida pública ha estado en el centro de la conversación.

Anteriormente, su esposo, el alcalde de Cali, compartió un video en TikTok en el que revelaba una queja de Vargas sobre la carga de trabajo que él enfrenta diariamente.

"Todo el día está en la calle. Antes de las seis de la mañana ya salió a la radio, son las 10, 11 de la noche y no ha llegado, y está ocupado todo el día. ¿Y los niños y la esposa? Nada. No hay esposo", expresó la actriz en tono de humor.

Vargas decidió acompañarlo en sus labores diarias y rápidamente se dio cuenta del enorme compromiso que implica su cargo.

"Venga, lo acompaño un día. ¿Qué hora es? Son las tres de la tarde, muchachos, y yo ya estoy rendida. No doy abasto, necesito una pequeña siesta, un segundito. Él no para", comentó.

A pesar de las dificultades, Vargas reiteró su apoyo y admiración por el trabajo de su esposo. "Alejandro está dando su mil por mil y creo que Cali jamás había tenido un alcalde con esa disposición, entrega, liderazgo y transparencia. Rememos todos juntos en la misma dirección, porque el único interés aquí es recuperar esta ciudad que estaba en completo abandono", declaró.

El mensaje de Taliana Vargas no solo es un llamado a la reflexión sobre el impacto del odio en redes sociales, sino también una invitación a trabajar colectivamente en la construcción de una sociedad más empática y solidaria.

