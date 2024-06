Esta es la enfermedad incurable que padece Taliana Vargas

Taliana Vargas, reconocida modelo, exreina de belleza, presentadora y actual gestora social de Cali, ha cautivado a muchos colombianos con su carisma y talento. Sin embargo, más allá de su carrera pública, Taliana ha compartido detalles íntimos de su vida personal para crear conciencia sobre una enfermedad que padece.

La condición que padece la exreina afecta su piel y durante un largo tiempo fue difícil, ya que su belleza siempre ha sido una de sus características, ha sido un desafío personal que ella ha enfrentado con valentía y positivismo.

Esta es la enfermedad en la piel que padece Taliana Vargas

En 2020, Taliana Vargas reveló públicamente que le habían diagnosticado vitiligo. Esta enfermedad provoca la pérdida de color en la piel en forma de manchas, y puede afectar cualquier parte del cuerpo, incluyendo el cabello y el interior de la boca. En una entrevista con Caracol Televisión, Taliana explicó: “Tengo vitiligo. Para los que no sabían, es una falta de pigmentación en la piel. Tengo la enfermedad de Michael Jackson, como para que la gente relacione”.

El vitiligo ocurre cuando las células que producen melanina, el pigmento que da color a la piel y al cabello, mueren o dejan de funcionar. Esta condición no es contagiosa ni pone en riesgo la vida, pero puede tener un impacto significativo en la vida emocional y social de quienes la padecen. Las manchas descoloridas tienden a expandirse con el tiempo, haciendo que la apariencia de la piel cambie progresivamente.

El Mensaje de Taliana a quienes padecen este tipo de problemas de salud

Vargas ha utilizado sus plataformas en redes sociales para educar y sensibilizar al público sobre el vitiligo. A través de varias publicaciones, ha compartido su experiencia personal y ha instado a otros a aceptar y amar sus manchas. En un emotivo mensaje en redes sociales, expresó: “Aceptar las manchas con amor es una decisión llena de liberación. Aprendí a amarlas, no pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y demás; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas. Ámalas, son lindas”.

