Laura Villamil y su frío relato sobre el más allá tras accidente: "Me estaba encogiendo"

En el podcast 'Más Allá del Silencio', la bailarina Laura Villamil habló por primera vez sobre el accidente que casi le cuesta la vida en el reconocido restaurante Andrés Carne de Res.

La artista, quien sufrió quemaduras de tercer grado, relató con detalle lo ocurrido la noche del 17 de agosto de 2024 y el largo proceso de recuperación que enfrentó después del hecho.

Villamil explicó que el accidente ocurrió mientras ensayaba para un show de Halloween. En medio de la presentación, las antorchas que sostenía prendieron fuego a su vestuario.

"Yo siento que un señor me toca el hombro y me dice: 'te estás prendiendo'. Me miro, me asusto y de inmediato el traje comienza a arder", recordó en su conversación con Rafael Poveda.

El pánico se apoderó de ella. En un intento desesperado por apagar las llamas, corrió hacia la calle buscando ayuda. "Intenté gritar, pero el humo ya me impedía respirar. Salí y la puerta por donde había pasado estaba cerrada, como si no quisieran que la gente viera lo que estaba ocurriendo", narró.

A pesar de sus esfuerzos por sofocar el fuego, no fue hasta que un compañero utilizó un extintor que lograron apagarla. Sin embargo, el daño ya era irreparable.

"Yo sentía que mi cuerpo se encogía, mis partes íntimas estaban quemadas y expuestas", contó conmovida.

Demoras en la atención a la bailarina

La atención médica inicial no fue la adecuada, según denunció la bailarina. Fue trasladada a la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde finalmente lograron estabilizarla y comenzar el tratamiento para salvar su vida.

Durante su hospitalización, Villamil pasó por momentos críticos. Bajo los efectos de la sedación, experimentó visiones aterradoras. "Vi cosas muy feas, presencias malignas, era como una lucha entre la vida y la muerte", confesó.

Su madre, Migdonia Leguizamón, también compartió lo angustiante que fue recibir la noticia del accidente. "No suelo contestar números desconocidos, pero cuando vi el nombre del jefe de mi hija en la pantalla, sentí que algo grave había pasado", recordó. Desde ese momento, su familia enfrentó meses de incertidumbre y dolor mientras buscaban la mejor atención para Laura.

¿Laura Villamil estuvo en 'el mas allá'?

Tras cinco meses y medio de recuperación en la Fundación Santa Fe, Villamil logró salir adelante. Ahora, se encuentra en casa, rodeada del apoyo de su familia y enfocada en ayudar a otros. Con este propósito, impulsa la fundación 'Dignidad para el Arte', un proyecto dirigido a brindar apoyo a artistas, niños y adultos mayores en situación vulnerable.

Durante su testimonio, Villamil también habló de sus visiones mientras estaba sedada. "Sentía que no era yo, veía planos diferentes como en una película. En un momento, me vi en una avenida antigua con taxis amarillos y buses viejos, la gente vestía diferente. Luego, en otro plano, vi un valle verde hermoso con un lago azul. Había una figura vestida de blanco, sentí que era mi tío Andrés, pero para llegar a él tenía que atravesar un lado oscuro", relató.

Durante su testimonio, Laura describió cómo, mientras estaba sedada, sintió que su alma viajaba a lugares oscuros y desconocidos . “Era como si estuviera atrapada en un espacio entre la vida y la muerte. Veía sombras que susurraban, sentía presencias que me observaban, pero no podía moverme”, relató con voz entrecortada.

En medio de estas visiones aterradoras, también experimentó una extraña transformación: “Yo me miraba las manos y sentía que no era yo. En un momento, tenía la certeza de que era un hombre, con una apariencia distinta, atrapado en otra época”.

Además de los escenarios inquietantes, Laura también recordó haber visto un camino que parecía dividirse en dos realidades. De un lado, un paisaje oscuro y siniestro; del otro, un valle verde con un lago azul cristalino.

“A lo lejos vi una figura vestida de blanco. Sentí que era mi tío Andrés, quien falleció hace años. Pero para alcanzarlo, debía atravesar una zona oscura y temí hacerlo”, explicó. Para la bailarina, estas experiencias fueron una lucha interna, donde lo desconocido la rodeaba mientras su cuerpo batallaba por aferrarse a la vida.

