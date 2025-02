Ella es Ana Tanisha Romero, quién da vida a Whitney Houston en Yo me llamo

Ana Tanisha Romero, imitadora de Whitney Houston, se ha convertido en una de las participantes más destacadas de la edición 2025 de ‘Yo me llamo’.

Con una imitación impecable de la icónica Whitney Houston , esta talentosa cantante transgénero ha cautivado tanto al jurado como al público colombiano . Su historia es un testimonio de esfuerzo, perseverancia y amor por la música.

Nacida en Medellín, pero con raíces venezolanas, Ana Tanisha ha dedicado su vida al canto. Su compromiso con su arte es innegable , trabajando arduamente en su pasión desde los jueves hasta los domingos, en jornadas que van desde las 6:00 p. m. hasta las 6:00 a. m.

Sin embargo, su camino en Yo me llamo no estuvo exento de desafíos. En su primera audición, fue rechazada por el jurado, pero lejos de rendirse , regresó con más fuerza para aprovechar una segunda oportunidad. Fue en ese momento cuando su talento brilló con luz propia.

Ana Tanisha ha logrado emocionar al público con interpretaciones magistrales de grandes éxitos de Whitney Houston como 'I Will Always Love You', 'I Have Nothing' y 'I Wanna Dance With Somebody'.

Su capacidad para capturar la esencia y el estilo vocal de la legendaria artista estadounidense ha sido aplaudida por expertos en música y seguidores del programa, consolidándose como una de las favoritas de la competencia.

A pesar del reconocimiento y el apoyo del público, Ana Tanisha también ha tenido que enfrentar críticas en redes sociales.

Sin embargo, ella ha defendido con firmeza su participación en el programa, enfatizando que su presencia en Yo me llamo no solo se debe a su talento, sino también a la importancia de la visibilidad en la industria del entretenimiento.

Desde su juventud, Ana Tanisha ha trabajado incansablemente para cumplir su sueño de vivir de la música. Su paso por el programa ha sido una plataforma para demostrar su talento y compartir su historia con el mundo.

Más allá de imitar a una de las voces más influyentes de la historia, ha logrado imprimir su propio sello en cada interpretación, emocionando y conquistando a una audiencia que la respalda en cada presentación.

Sin duda, Ana Tanisha Romero ha demostrado que merece un lugar en el escenario y que su voz tiene el poder de trascender más allá de la imitación.

Su participación en ‘Yo me llamo’ no solo la ha posicionado como una gran artista, sino también como un ejemplo de perseverancia y pasión por la música.

