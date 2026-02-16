Enrique Peñalosa y el sueño que nunca pudo cumplir; algo inesperado

Enrique Peñalosa es reconocido por su afición a la infraestructura, sin embargo, el precandidato presidencial compartió micrófonos en el Klub de La Kalle, en donde compartió detalles inéditos sobre su vida. Al punto que confesó uno de los sueños que nunca pudo realizar.

En los micrófonos del programa, el exalcalde de Bogotá comentó que tuvo un gran sueño frustrado, el cual fue navegar el río Magdalena. Situación que ocurrió cuando tenía 13 años, donde comentó que en la carpintería de su tía Elena, comenzó la construcción de una canoa junto a un amigo.

Al punto que relató que fueron dos años de trabajo incansable, ahorrando cada peso para comprar tornillos de bronce, pintura contra agua y triplex marino en el sector del 7 de Agosto, convirtiéndose en uno de los primeros proyectos personales que tuvo, al punto que ganó el respeto de su papá.



El esfuerzo fue tal que se ganó el elogio más recordado de su padre: "Me dijo que me felicitaba por mi persistencia... porque allá iba las tardes, los sábados... y terminé el kayak".



¿Por qué Enrique Peñalosa no se montó en el bote?

Por otro lado, Enrique Peñalosa comentó que el bote fue bautizado como "Elena Primera" y, aunque alcanzaron a estrenarlo en el embalse de Tominé, el gran objetivo nunca se cumplió, esto debido a compromisos que tenía con su familia y el viaje a Estados Unidos que terminaron haciendo.

"No alcancé a hacer el viaje porque tenía como 14 años o 15 cuando lo terminé... Quería bajar por el Magdalena en el Kayak, ese era mi sueño", confesó con un toque de melancolía. Sin embargo, la razón del fin de la aventura fue el traslado de su familia a Estados Unidos, dejando la embarcación y la expedición en el olvido.

Sin embargo, más adelante de la entrevista el exalcalde de Bogotá comentó que navegó otros ríos como el Cravo Sur en condiciones extremas y rodeado de selva, el "Elena Primera" quedó como el símbolo de una meta que la vida no le permitió coronar, pese a eso sí se dirigió al río Yopal a realizar este tipo de acciones.

De igual forma, explicó que él no se la pasa completamente enfocado en la política después de épocas electorales, sino tiene otras ocupaciones como es el caso de ser consultor para varias empresas, explicó.