Salario mínimo móvil en 2026: la cifra que propone Petro y pone en jaque el debate

El salario mínimo volvió a estar en el centro de la conversación nacional tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto con el que el Gobierno había fijado el aumento para 2026. Esa norma establecía un incremento del 23,7 %, dejando el salario en 2.000.000 de pesos mensuales, incluyendo el auxilio de transporte.

La suspensión se dio porque, según el alto tribunal, el decreto no cumplía con los criterios técnicos exigidos para este tipo de decisiones. Desde ese momento, el tema se convirtió en motivo de debate entre sectores económicos, sindicatos y el propio Gobierno.

Mientras algunos sectores alertaron sobre posibles efectos en la inflación y el empleo formal durante 2026, otros defendieron que el ajuste buscaba responder al aumento del costo de vida y proteger el ingreso real de los trabajadores.

En medio de este panorama, el presidente Gustavo Petro reiteró que el decreto expedido se ajusta a la Constitución y que su planteamiento se basa en el concepto de “salario vital”. El mandatario afirmó que respetará la decisión del Consejo de Estado, pero que actuará conforme al mandato constitucional mientras se resuelve el proceso de fondo.

¿Qué es el salario mínimo móvil y cómo funcionaría?

La propuesta de salario mínimo móvil rompe con el esquema tradicional de un solo aumento al año. En lugar de fijar un ajuste único en enero, este modelo permitiría modificar el salario de manera periódica, según el comportamiento de variables económicas clave.

El eje central de esta idea es que el salario se mueva al ritmo de la economía. Si sube el costo de vida, el ingreso también debería cambiar para evitar que pierda poder adquisitivo. Así lo ha explicado el presidente al señalar que “si cambian las condiciones, debe cambiar el salario”.

Para esto, el Gobierno tomaría como referencia indicadores oficiales, especialmente los relacionados con inflación y costo de vida, medidos por el DANE. Con base en esos datos, se evaluaría si el salario vigente sigue cubriendo la canasta básica considerada vital.

En la práctica, esto significaría que el salario mínimo no quedaría congelado durante todo el año, sino que podría ajustarse si los estudios técnicos muestran que el ingreso actual ya no alcanza para cubrir los gastos básicos del hogar.

Salario mínimo entra en debate judicial /Foto: AFP/ IA

¿Cuál sería la cifra inicial del salario mínimo móvil?

En una alocución realizada el domingo 15 de febrero, el presidente confirmó que el nuevo decreto transitorio mantendría inicialmente el salario mínimo en 2.000.000 de pesos para 2026. Esa cifra corresponde al monto que ya se había fijado con el decreto suspendido, incluyendo el auxilio de transporte.

Sin embargo, el mandatario dejó abierta la posibilidad de nuevos ajustes si los estudios técnicos respaldan la necesidad de un aumento adicional. Antes de ese pronunciamiento, incluso había señalado que, para cerrar la brecha de ingresos, el salario mínimo vital debería ubicarse alrededor de 2.155.000 pesos mensuales.

Esto implica que la cifra no estaría completamente definida a lo largo del año, sino que dependería del comportamiento de la inflación y de los informes que se presenten sobre el costo real de la canasta básica.

Junto con el anuncio del salario mínimo móvil, el Gobierno convocó a movilizaciones en plazas públicas del país para respaldar la iniciativa. Según el presidente, la defensa de este modelo no solo se dará en el plano jurídico o técnico, sino también desde la movilización social.

Para el Ejecutivo, la propuesta busca proteger el ingreso familiar y el poder adquisitivo de los trabajadores en 2026, en un contexto de cambios económicos y ajustes en el costo de vida.