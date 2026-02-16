Enrique Peñalosa destapa complicada anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”

Uno de los precandidatos electorales y exalcalde de Bogotá en dos ocasiones, Enrique Peñalosa pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, en donde mencionó varios temas personales. Al punto que comentó sus primeras experiencia en el amor y cómo fue su primera relación en pareja.

El exalcalde de Bogotá comentó que cuando tenía 12 o 13 años, estaba perdidamente enamorado de una vecina, al punto que Enrique Peñalosa, confesó que hacía hasta lo imposible por verla, incluso si eso implicaba maniobras que solo se observa en películas. "Yo me iba por los techos todo romántico", relató el exmandatario.

De igual forma, afirmó que su objetivo era ver a su enamorada a través de un velo en la ventana de su comedor durante las noches. Entre risas y nostalgia, lanzó la frase que dejó a todos fríos: "Imagínate, milagro no me dieron un tiro". Esto debido a la forma como se llegó a pasar de un punto a otro.



Sumado a esto, explicó que esta etapa en Chapinero, estuvo marcada por las visitas a su abuela en la carrera 15, donde recordó con cariño cómo caminaba de su brazo por las plazas de mercado y negociaba con las marchantas, mientras soñaba con ese amor platónico.



¿Qué otra anécdota comentó Enrique Peñalosa?

Sin embargo, además de su relación con su vecina el candidato presidencial confesó que también tuvo otros "enredos" del corazón. En el cual, recordó su época como estudiante en Francia, donde vivió una relación con una mujer diez años mayor que él y logró sobrellevar la relación pese a todo.

Peñalosa comentó que en esa época de "vaciado" total, la chica tenía un atractivo irresistible: un apartamento lindo y una cocina espectacular. Situación con la que llegaron a bromear los integrantes de la mesa, pese a eso, el excandidato comentó que aunque ella era muy querida, el refugio de un sitio acogedor y la buena comida, todo eso era una época diferente para él.

Adicionalmente, explicó que a lo largo de su vida tuvo que trabajar en diferentes empleos cómo fue; lavando pisos en Mcdonald 's, luego explicó que trabajó lavando platos en restaurantes, limpiando bandejas de un reconocido puesto de donas, además como portero y comentó que: “Es divertido mencionarlos que hacerlos”.

