Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: SALARIO MÍNIMO EN PAUSA
SALARIO MÍNIMO MÓVIL 2026
COLOMBIA MAYOR SUBE PAGOS EN 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Enrique Peñalosa destapa complicada anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”

Enrique Peñalosa destapa complicada anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”

El precandidato electoral pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y reveló varios aspectos de su vida personal y sentimental.

Enrique Peñalosa y su anécdota amororsa
Enrique Peñalosa sorprendió al contar anécdota amorosa: “Por milagro no me dieron un tiro”
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 16 de feb, 2026

Uno de los precandidatos electorales y exalcalde de Bogotá en dos ocasiones, Enrique Peñalosa pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle, en donde mencionó varios temas personales. Al punto que comentó sus primeras experiencia en el amor y cómo fue su primera relación en pareja.

El exalcalde de Bogotá comentó que cuando tenía 12 o 13 años, estaba perdidamente enamorado de una vecina, al punto que Enrique Peñalosa, confesó que hacía hasta lo imposible por verla, incluso si eso implicaba maniobras que solo se observa en películas. "Yo me iba por los techos todo romántico", relató el exmandatario.

Puedes leer: Salario mínimo móvil en 2026: la cifra que propone Petro y pone en jaque el debate

De igual forma, afirmó que su objetivo era ver a su enamorada a través de un velo en la ventana de su comedor durante las noches. Entre risas y nostalgia, lanzó la frase que dejó a todos fríos: "Imagínate, milagro no me dieron un tiro". Esto debido a la forma como se llegó a pasar de un punto a otro.

Te puede interesar

  1. Peñalosa sufre descarga eléctrica
    Peñalosa sufre descarga eléctrica
    /Foto: redes sociales
    Virales

    Peñalosa sufrió descarga eléctrica al posar para foto con ciudadanas: VIDEO

  2. Fotos de Gustavo Petro con una mujer provocaron reacción inesperada de su exesposa Mary Luz Herrán
    Gustavo Petro y Mary Luz Herrán
    Foto: AFP y captura de video de Desnúdate con Eva
    Nación

    Petro se deja pillar con una mujer en Isla Gorgona; su ex reaccionó de manera inesperada

Sumado a esto, explicó que esta etapa en Chapinero, estuvo marcada por las visitas a su abuela en la carrera 15, donde recordó con cariño cómo caminaba de su brazo por las plazas de mercado y negociaba con las marchantas, mientras soñaba con ese amor platónico.

¿Qué otra anécdota comentó Enrique Peñalosa?

Sin embargo, además de su relación con su vecina el candidato presidencial confesó que también tuvo otros "enredos" del corazón. En el cual, recordó su época como estudiante en Francia, donde vivió una relación con una mujer diez años mayor que él y logró sobrellevar la relación pese a todo.

Puedes leer: Crudo mensaje de Gustavo Petro tras suspensión del salario mínimo: "Atenta contra la Vida"

Peñalosa comentó que en esa época de "vaciado" total, la chica tenía un atractivo irresistible: un apartamento lindo y una cocina espectacular. Situación con la que llegaron a bromear los integrantes de la mesa, pese a eso, el excandidato comentó que aunque ella era muy querida, el refugio de un sitio acogedor y la buena comida, todo eso era una época diferente para él.

Publicidad

Te puede interesar

  1. Alias Pipe Tuluá fue extraditado antes de la reunión Petro y Trump
    Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Nación

    Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida

  2. Gustavo Petro asegura que intentaron meter sustancias en su vehículo; acusa a general Edwin Urrego
    Gustavo Petro y Edwin Urrego
    Foto: Fotomontaje La Kalle, imagen AFP y Policía Nacional de Colombia
    Judiciales

    Petro afirma que intentaron comprometerlo con sustancias; señala al general Edwin Urrego

Adicionalmente, explicó que a lo largo de su vida tuvo que trabajar en diferentes empleos cómo fue; lavando pisos en Mcdonald 's, luego explicó que trabajó lavando platos en restaurantes, limpiando bandejas de un reconocido puesto de donas, además como portero y comentó que: “Es divertido mencionarlos que hacerlos”. 

Publicidad

Mira la entrevista completa:

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Enrique Peñalosa

Bogotá

El Klub

Colombia