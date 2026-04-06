VIDEO capta cómo se bañan astronautas de Artemis en el Espacio; jabón y shampoo especial

La misión Artemis II ha marcado un hito histórico al romper el récord de distancia de la Apolo 13 en su quinto día de expedición, convirtiéndose en la travesía tripulada que más lejos ha viajado desde la Tierra, un hito que busca acercar al hombre a llegar a nuevos planetas como Marte.

Mientras los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen rodean el satélite natural, estos tienen que enfrentar desafíos cotidianos, siendo la higiene personal uno de los más complejos debido al entorno de microgravedad, además de los problemas que pueden haber en el día a día.

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Se conoció que a bordo de la cápsula Orión no existe el concepto de una ducha tradicional, esto debido a que en el vacío del espacio, la falta de gravedad impide que las gotas de agua caigan; en su lugar, estas se dispersarían de forma errática por toda la cabina del Artemis II.



Por algo este fenómeno representa un peligro crítico, ya que cualquier partícula de líquido flotante podría entrar en contacto con los paneles y provocar cortocircuitos o fallos técnicos graves en los sistemas electrónicos de la nave y poner en peligró a toda la tripulación que se encuentra en la nave.

¿Cómo se bañan los integrantes del Artemis II?

Situación por la cual, para solventar esta limitación, se conoció que la tripulación utiliza una técnica denominada "limpieza seca", para esto, la NASA compartió un video en el que muestra que el aseo diario se realiza mediante el uso de jabones y champús especiales que no requieren enjuague.

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Además comentó que estos productos están diseñados para aplicarse directamente sobre la piel y el cabello, eliminando el sudor y la suciedad, para luego ser retirados simplemente con una toalla o esponja.

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Tanto es así que el astronauta Victor Glover aparece en el video compartido por la NASA y muestra como es el proceso tras una sesión de ejercicio, mostrando que una "ducha" espacial se reduce esencialmente al uso estratégico de toallas húmedas para limpiar el cuerpo.

Además se conoció que el agua es un bien de lujo en el espacio, mientras en la Estación Espacial Internacional (ISS) se recicla el agua a partir de la humedad del aire y la orina, la cápsula Orion enfrenta severas limitaciones de espacio que obligan a protocolos de limpieza más estrictos basados exclusivamente en toallitas y productos sin aclarado.

Además de la higiene básica, los astronautas cuentan con trajes de supervivencia Orion, esto durante su estadía en el Artemis II. Aunque estas prendas de color naranja están diseñadas principalmente para proteger a la tripulación durante el lanzamiento y la reentrada, se supo que en casos de emergencia estás pueden suministrar hasta seis días de aire respirable.

