Así fue el regreso de Artemis II a la Tierra tras 10 días de misión: quedó en video

Este viernes 10 de abril de 2026 se ha consolidado como una fecha trascendental para la exploración espacial moderna, esto después de una travesía de 10 días en el espacio, la cápsula Orión de la misión Artemis II de la NASA amerizó con éxito en el océano Pacífico, marcando el fin de la primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo.

El descenso se produjo de manera puntual a las 20:07 hora local a las 7:07 hora de Colombia, situación ocurrida frente a la costa de San Diego, California. El regreso fue calificado por los expertos como "perfecto", culminando una de las fases más peligrosas de la misión.

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Posteriormente, se conocieron las imágenes de reingreso, las cuáles fueron transmitidas en vivo, donde captaron el momento en que la nave abrió sus paracaídas para estabilizarse antes de tocar el agua.



Uno de los mayores desafíos tecnológicos fue el reingreso a la atmósfera terrestre. Durante una ventana crítica de aproximadamente 13 minutos, la cápsula estuvo expuesta a temperaturas extremas y fuerzas físicas titánicas, poniendo a prueba el escudo térmico de la nave.

Tanto es así que en este lapso, existió el riesgo de pérdida de comunicación, y cualquier error en el ángulo de entrada podría haber provocado que la cápsula rebotara fuera de control o sufriera daños catastróficos por el calor. Sin embargo, todo ocurrió con normalidad.



¿Qué pasará ahora con la tripulación de Artemis II?

Recordemos que los cuatro protagonistas fueron Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, los cuáles se convirtieron en los primeros humanos en órbita lunar en más de 50 años.

Durante su misión, que despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, lograron hitos clave como capturar imágenes de la cara oculta de la Luna, probar los sistemas avanzados de la cápsula Orión y experimentar la perspectiva de la Tierra desde el espacio profundo.

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Tras el impacto en el mar, varias embarcaciones de la Marina de los Estados Unidos y equipos de la NASA rodearon la cápsula para asistir a los tripulantes. Los astronautas fueron extraídos de la Orión y trasladados en helicóptero a un buque de recuperación, donde comenzaron de inmediato las revisiones médicas para evaluar su estado de salud después de esta misión.

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Este logro allana el camino para la misión Artemis III, que buscará llevar nuevamente al ser humano a la superficie lunar, y sienta las bases para futuras expediciones tripuladas con destino a Marte con una fecha tentativa para el 2023.