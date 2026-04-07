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Astronautas de Artemis II revelan qué hallaron en la cara oculta lunar; nuevo hallazgo

La tripulación regresó con revelaciones que van desde cráteres con tonos azules y marrones hasta el avistamiento de tecnología de otras naciones en el rincón más enigmático.

¿Qué vieron los astronautas de Artemis II en la cara oculta de la Luna?
Astronautas de Artemis II revelan qué hallaron en la cara oculta lunar; nuevo hallazgo
Foto: Labs.google
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

El silencio en el espacio puede ser aterrador, pero para los cuatro tripulantes de la misión Artemis II, esos 40 minutos de desconexión total con la Tierra fueron la puerta de entrada a un espectáculo que nadie había presenciado en más de medio siglo.

Mientras la nave Orión se deslizaba detrás de la masa lunar, perdiendo contacto con Houston, los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se convirtieron en los primeros humanos en observar cara a cara el misterioso lado oculto del satélite.

Puedes leer: VIDEO capta cómo se bañan astronautas de Artemis en el Espacio; jabón y shampoo especial

Lo que encontraron no fue simplemente un desierto gris. El piloto Victor Glover describió la experiencia como algo sacado directamente de una película de ciencia ficción.

Al asomarse por las ventanas de la cápsula, la tripulación fue testigo de un eclipse solar total donde el Sol se ocultaba tras el disco lunar, dejando ver una corona solar que brillaba intensamente como un halo celestial. Pero la verdadera sorpresa estaba en la superficie misma de la Luna.

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¿Qué vieron los astronautas de Artemis II en la Luna?

A diferencia de la cara que vemos todas las noches desde nuestros patios, el lado oculto reveló detalles que dejaron a los expertos de la NASA con la boca abierta.

Nicola Fox, jefa de Ciencia de la agencia, relató que los astronautas identificaron varios cráteres nuevos y pequeños que brillaban como manchas intensas sobre el terreno.

Puedes leer: VIDEO: Baño de astronautas de Artemis II se les tapó; así arreglaron el inodoro

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Lo más curioso es que estos impactos no son solo grises; la tripulación reportó haber visto tonalidades de marrón y azul que resaltan en la superficie, lo que ayudará a los científicos a descifrar la composición mineral de esas zonas inexploradas.

El comandante Reid Wiseman fue contundente al intentar explicar lo que sentía: "Es simplemente indescriptible. Por más que lo miremos, nuestro cerebro no logra procesar esta imagen".

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La corteza en esta región es notablemente más gruesa y está plagada de cráteres antiguos que han conservado las cicatrices de impactos de asteroides de hace millones de años.

Sin embargo, los hallazgos no fueron puramente geológicos. Durante el tiempo que pasaron sobrevolando la superficie, se confirmó un detalle técnico que añade una capa de rivalidad tecnológica a la misión.

Los astronautas pudieron divisar dispositivos que China mantiene operativos de forma permanente en el suelo lunar: un módulo fijo (lander) y un repetidor satelital.

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A pesar de que esta infraestructura asiática podría haber servido para mantener la comunicación durante el "apagón" de 40 minutos, Estados Unidos optó por no solicitar asistencia, evidenciando que la carrera por el dominio espacial está más viva que nunca.

Desde la ventana de la Orión, que cuenta con un arsenal de 32 cámaras y dispositivos de captura, la Tierra se veía con una intensidad asombrosa, contrastando con el orbe lunar que Wiseman describió como un tono grisáceo que se funde con la oscuridad del espacio profundo.

La línea que divide la zona iluminada de la oscura no es recta, sino un borde dentado debido a la accidentada geografía de los cráteres.

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Esta misión de diez días no es solo un paseo turístico de altura. Los datos recolectados, las fotos de alta resolución y los testimonios sobre la actividad de otras potencias en el suelo lunar son la base de un plan mucho más ambicioso.

La idea es utilizar la Luna como una "parada técnica" y campo de pruebas para que, en un futuro cercano, el ser humano pueda dar el salto definitivo hacia Marte.

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Por ahora, los exploradores se preparan para el regreso, con un amerizaje programado en el océano Pacífico, trayendo consigo historias de un lugar donde, según sus propias palabras, vieron cosas que ningún ser humano ha visto jamás.

Mira también: ARTEMIS II despega hoy: humanos regresan a la Luna TRAS 50 AÑOS

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