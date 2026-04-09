¿Cuánto gana un astronauta de la misión Artemis II? Esta es la cifra real que reciben

Una de las creencias populares que hay es sobre cuántos son los ingresos que pueden recibir los astronautas, en especial porque se menciona que estos reciben fortunas por arriesgar sus vidas en el espacio, sin embargo, los tripulantes de la misión Artemis II no reciben grandes cifras de dinero.

Inicialmente, se conoció que los astronautas de la NASA no operan bajo contratos espectaculares ni primas por objetivos, sino que son considerados empleados públicos y su sueldo se rige por el sistema de clasificación federal conocido como General Schedule (GS).

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Tanto es así que la mayoría de los astronautas activos se ubican en los niveles GS-13 y GS-14, rangos reservados para personal con responsabilidades técnicas y trayectorias destacadas, siendo sus salarios entre los 90.000 y los 150.000 dólares anuales.



No obstante, si se toma en cuenta la tabla salarial de Houston, Texas donde se encuentra el centro de control de Artemis II, la remuneración puede ajustarse y variar entre 122.000 y 183.000 dólares al año. Además se conoció que el límite máximo autorizado por ley para este tipo de cargos en 2026 es de 191.900 dólares.



¿Qué más se conoció de los tripulantes de Artemis II?

Sumado a esto, se conoció que los astronautas no reciben beneficios adicionales por misiones críticas, por lo cual, la tripulación del Artemis II no reciben pagos extraordinarios, bonos por riesgo o recargos por misiones prolongadas fuera de la atmósfera terrestre, sino el salario previamente mencionado.

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Por otro lado, se conoció que la agencia entrega 5 dólares diarios por "gastos incidentales", sin importar si el astronauta está en la Estación Espacial Internacional o sobrevolando la cara oculta de la Luna.

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Ante esto, para una misión de 10 días como la de Artemis II, el ingreso proporcional por jornada ronda los 433 dólares, sumando un total aproximado de 4.330 dólares por toda la expedición.

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Pese a esto, se conoció que no todos los tripulantes siguen la misma regla, los astronautas militares en servicio activo, destinados al Centro Espacial Johnson, conservan el salario y los beneficios correspondientes a su institución de origen.

Finalmente, se conoció que el canadiense Jeremy Hansen, al pertenecer a la Agencia Espacial Canadiense (CSA), tiene una estructura propia con ingresos que oscilan entre 97.000 y 190.000 dólares anuales según su experiencia en este tipo de misiones.

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