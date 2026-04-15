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Menor de 16 años habría accedido y acabado con la vida de su hermanastra dentro de un crucero

La joven de 18 años fue encontrada sin vida entre mantas y chalecos salvavidas en uno de los camarotes, por una empleada.

Anna Kepner perdió la vida a manos de su hermanastra
Menor de 16 años habría accedido y tomado la vida de su hermanastra dentro de un crucero
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 15 de abr, 2026

En los últimos días se conoció un caso que sacudió a la industria de los cruceros y a la opinión pública, en especial en el estado de Florida. T.H., esto cuando se conoció que un adolescente de 16 años originario de Titusville, enfrenta cargos por quitarle la vida y también por acceder contra su hermanastra, Anna Kepner, de 18 años, esto a bordo del crucero Carnival Horizon.

Según informaron las autoridades los hechos se remontan al 7 de noviembre de 2025, cuando la familia Kepner, integrada por el padre, la madrastra y sus hijos, disfrutaba de unas vacaciones en el Caribe, se conoció que Anna Kepner, era porrista, se retiró a su camarote más temprano debido a que no se encontraba bien.

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Fue en ese entorno privado donde, presuntamente, el acusado aprovechó la ocasión y atacó a su hermanastra mientras el barco navegaba en aguas internacionales con rumbo a Miami.

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Se conoció que el cuerpo de la joven fue descubierto posteriormente por una empleada del navío, envuelto entre mantas y cubierto por chalecos salvavidas dentro de la cabina que compartían.

Ella es Anna Kepner
Anna Kepner
Foto: imagen de redes sociales

¿Qué más se conoció del caso de Anna Kepner?

Una vez se hizo la respectiva denuncia de este caso, la investigación se centró en esclarecer las causas del fallecimiento. La autopsia practicada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Miami-Dade reveló que Anna Kepner no murió por causas naturales, sino por asfixia mecánica.

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Esto se suma a que los forenses determinaron que alguien la habría estrangulado con un brazo alrededor de su cuello. Pese a esto, T.H. es menor de edad, la jueza federal Beth Bloom ordenó que sea juzgado como adulto, debido a la magnitud de lo ocurrido con su hermanastra.

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Con esta decisión, el joven enfrenta una posible pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable. Por otro lado, se conoció que el menor fue puesto en libertad bajo la custodia de un guardián legal, pero se ha especificado que no se trata de ninguno de sus padres.

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El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones manifestó su pésame a la familia ante lo que describió como una “pérdida inimaginable”. El caso continúa bajo la jurisdicción del Distrito Sur de Florida, dado que el gran jurado federal dictó la acusación formal por delitos ocurridos en una embarcación en alta mar.

Por ahora, la comunidad de Titusville y los allegados de Anna Kepner esperan que el juicio arroje luz definitiva sobre lo ocurrido con la joven de 18 años.

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