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VIDEO: Sacerdote le grita a monaguilla en misa de Semana Santa: “¡Quítate!”

El hecho ocurrió durante una eucaristía en Semana Santa y provocó rechazo en redes sociales por la actitud del sacerdote hacía la menor.

Sacerdote le grita a monaguilla en misa de Semana Sant
VIDEO: Sacerdote le grita a monaguilla en misa de Semana Santa: “¡Quítate!”
Foto: pantallazo tomado de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de abr, 2026

Un momento de tensión se vivió durante una de las ceremonias más solemnes del calendario católico como es la celebración del Viernes Santo, esto cuando en video quedó registrado el momento donde un sacerdote regaña a una monaguilla durante la eucaristía, situación que generó muchos comentarios en redes sociales.

Se conoció que los hechos tuvieron lugar en la parroquia Nuestra Señora de Monguí, ubicada en el municipio de Charalá, Santander, durante la transmisión en vivo de la Ceremonia del Sermón de las Siete Palabras el pasado Viernes Santo. Mientras el sacerdote presidía la liturgia, una monaguilla se acercó al área del altar con la aparente intención de retirar un objeto.

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Ante esto, la reacción del clérigo fue inmediata y tajante. Interrumpiendo el flujo del sermón, el sacerdote se dirigió a la menor con un fuerte “¡Quítate de ahí!” acompañado de un gesto brusco con la mano para apartarla. La menor sorprendida por el tono de regaño, se retiró del altar de inmediato.

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El video, fue grabado originalmente por el equipo de comunicación de la propia iglesia para su transmisión en directo, donde se volvió viral en cuestión de horas. Ante esto, la respuesta de los internautas fue total rechazó ante esta situación.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante este Sacerdote?

Una vez se conoció este video muchos usuarios señalaron la ironía de que el incidente ocurriera durante un evento que promueve valores como la humildad, la compasión y el respeto. Ante esto, las críticas se centran en que en el tono utilizado no fueron los adecuados para un entorno religioso ni para el trato con un menor de edad.

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Por otro lado, algunos internautas argumentan que el sacerdote pudo haber reaccionado bajo presión para mantener el orden y el rigor que exige la liturgia de Viernes Santo, afirmando que la presión de una liturgia durante ese tiempo es algo crucial para ellos. Si deseas ver el momento de la acción haz click aquí.

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Hasta el momento, ni la Diócesis local ni la parroquia de Nuestra Señora de Monguí han emitido un comunicado oficial aclarando lo sucedido o pidiendo disculpas por el trato hacia la monaguilla. Por lo cual, se espera que en las próximas horas se haga publicó un mensaje sobre lo ocurrido en esta situación .

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