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VIDEO: Hazaña de perritos conmueve al mundo; escaparon antes de ser convertidos en cena

Siete amigos inseparables protagonizaron una huida de película tras saltar de un transporte en movimiento en una autopista para buscar el camino de vuelta a casa.

Siete perritos escaparon de camión que los llevaba a una carnicería; volvieron a casa
VIDEO: 7 perritos escaparon de camión que los llevaba a una carnicería; volvieron a casa
Foto: Captura de redes sociales
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 24 de mar, 2026

Siete perros que habían sido apartados de sus hogares en el noreste de China se convirtieron en los protagonistas de una hazaña que parece sacada de una película.

Todo comenzó en la provincia de Jilin, cuando este grupo de amigos caninos logró lo impensable: saltar de un camión en pleno movimiento mientras circulaba por la autopista Changshuang.

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No se trataba de una simple huida, sino del inicio de una misión de rescate propia para regresar al lugar al que pertenecían.

Tras el arriesgado salto, los animales no se dispersaron ni entraron en pánico. Al contrario, demostraron una coordinación asombrosa que dejó boquiabiertos a quienes los avistaron en el camino.

Según las investigaciones y reportes de organizaciones de rescate, este vehículo estaba vinculado al comercio ilegal de carne.

Durante dos días enteros, el grupo recorrió aproximadamente 17 kilómetros a través de carreteras y campos, manteniendo siempre un rumbo fijo hacia su vecindario original.

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Lo más sorprendente de esta travesía no fue solo la distancia, sino la estructura jerárquica y de protección que adoptaron para asegurar que nadie se quedara atrás.

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El liderazgo de esta expedición recayó en el miembro más inesperado: un pequeño Corgi. A pesar de su baja estatura, este perrito asumió la vanguardia, marcando el ritmo y la dirección del grupo con una determinación absoluta.

Mientras el Corgi guiaba, el resto de los perros formó una especie de escolta táctica.

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Los ejemplares más grandes flanqueaban al grupo, pero su atención principal estaba centrada en un Pastor Alemán que se encontraba herido de una pata.

Esta formación de protección garantizó que el compañero lastimado pudiera seguir el paso sin ser abandonado a su suerte en la peligrosa ruta.

A lo largo de su recorrido por la localidad de Changchun, varios transeúntes y conductores intentaron acercarse para ofrecerles comida o ayuda.

Sin embargo, los siete viajeros tenían un objetivo claro y rechazaron cualquier tipo de intervención humana.

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Según los testigos, los animales se movían al unísono, con una seriedad que los diferenciaba por completo de los perros callejeros comunes. Parecían estar inmersos en una operación de retorno donde la distracción no era una opción.

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La historia cobró una dimensión masiva gracias a la red social Douyin, donde los videos grabados por testigos alcanzaron rápidamente las 30 millones de reproducciones.

Gracias a estas imágenes, voluntarios y residentes pudieron monitorear el progreso del grupo en tiempo real. Fue así como se descubrió que los siete perros no eran desconocidos entre sí; pertenecían a tres familias distintas del mismo vecindario en Jilin.

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Resulta que los animales ya eran amigos antes de ser sustraídos, pues solían jugar juntos con frecuencia, lo que explica el fuerte lazo de lealtad y cooperación que mostraron durante el escape.

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El refugio local Bitter Coffee Stray Dog Base confirmó que los animales lograron finalmente llegar a su barrio, donde el reencuentro con sus dueños fue sumamente emotivo, ya que las familias prácticamente habían perdido la esperanza de verlos de nuevo.

El trasfondo de este incidente apunta a una red de transporte no autorizado de animales, un tema que las autoridades locales ya se encuentran investigando tras identificar el camión del cual huyeron los canes.

Mientras tanto, en las redes sociales, la admiración por el "escuadrón Corgi" no deja de crecer, celebrando la inteligencia y el compañerismo de estos siete amigos que decidieron que ningún obstáculo era lo suficientemente grande para alejarlos de casa.

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