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Hombre de 90 años murió tras abrazar y besar a su esposa en el hospital; hay video

Tras convivir 68 años con su pareja, un hombre perdió la vida momentos después de despedirse de su esposa en un hospital.

Benedicto de Lima fallece tras verse con su esposa
Hombre de 90 años murió tras abrazar y besar a su esposa en el hospital; hay video
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

La historia de Benedicto de Lima, un hombre de 90 años en Brasil, logró conmover a muchos al personificar la fuerza de un amor. Esto se debe a que el adulto mayor protagonizó un instante cargado de ternura que se volvió tendencia mundial, falleció apenas segundos después de reencontrarse con su esposa en el hospital.

Benedicto de Lima y su esposa Nilta de 87 años, estuvieron juntos durante 68 años, en donde construyeron un hogar del cual nacieron hijos, nietos y bisnietos, manteniendo un vínculo que sus allegados describen como intacto y profundo hasta el último momento. Esta relación de casi siete décadas tuvo su prueba final en un hospital de Sao Paulo.

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Tanto es así que este permanecía internado debido a serias complicaciones de salud, específicamente un cuadro de neumonía que afectó sus vías respiratorias y deterioró gravemente su calidad de vida. Debido a las estrictas medidas de aislamiento del centro médico, el hombre pasó varios días sin poder ver a Nilta.

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Sin embargo, su fragilidad física no fue impedimento para que su voluntad lo mantuviera aferrado a la vida hasta la llegada de su gran amor por la mujer con la que compartió varios años de su vida.

¿Qué pasó cuando Benedicto de Lima vió a Nilta?

Tiempo después se permitió el encuentro entre Benedicto de Lima y su esposa, reunión la cuál fue captada en video por su nieta, María Paula Dias, quien inicialmente deseaba documentar un reencuentro familiar sin imaginar que grabaría una despedida definitiva.

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Por lo cual, al notar la presencia de su esposa, Benedicto reunió fuerzas en medio de su evidente fragilidad, levantó ligeramente los brazos y pronunció sus últimas palabras: “Hola, mi amor”. Y tras recibir un beso en la frente y el calor de la mano de Nilta, el cuerpo del adulto de 90 años se relajó por completo y falleció en paz.

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Aunque el video fue grabado originalmente a mediados de 2025, la familia decidió conservarlo inicialmente en la intimidad como un recuerdo profundamente personal antes de que fuera difundido recientemente en TikTok por João Días, un familiar de la pareja, situación que generó miles de comentarios.

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Profesionales de la salud han validado la autenticidad de estos momentos, señalando que los pacientes a menudo se aferran a la vida con todas sus fuerzas hasta que llega la persona a la que desean ver una última vez.

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