Así fueron las últimas horas de Leyla Monserrat, muerta a manos de amigas de 13 y 15 años

El caso de Leyla Monserrat, una adolescente de 15 años que perdió la vida a manos de sus propias amigas de 13 y 15 años en el estado de Sonora, México, sigue generando indignación no solo por la crudeza de los hechos, sino también por la sentencia impuesta a las responsables, quienes no habrían recibido una condena ejemplar.

Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2025 en el municipio de General Plutarco Elías Calles, donde vivía la menor de edad quien al parecer era objeto de burlas y malos tratos por parte de dos compañeras de clase quienes le hacían creer que eran sus amigas.

La mamá de Leyla incluso contó que en medio del bullying que sufría su hija, se había distanciado de las dos adolescentes de 13 y 15 años ya que la despreciaban por su color de piel y la habían expuesto a burlas a través de unas fotografías.



De acuerdo con las autoridades, las implicadas habían difundido una fotografía de Leyla para burlarse de ella en redes sociales, lo que habría desatado una fuerte discusión.



Sin embargo, al parecer, días antes de los hechos Leyla se había vuelto a hablar con las jóvenes quienes en una falsa cercanía le hicieron creer que querían recuperar la amistad y, para "reconciliarse", le dijeron que le tenían una sorpresa.

Fue así como el 25 de septiembre la joven salió de su casa a encontrarse con las chicas que le prometieron una "sorpresa" entre lo que se dice que le habrían dicho que un joven la quería conocer y que ellas se lo iban a presentar en el lugar al que la citaron.

Según la investigación, las agresoras aprovecharon la relación de confianza que tenían con la víctima para llevarla hasta un inmueble en el ejido El Desierto. Desde ese momento, la familia perdió contacto con la menor de edad y reportó su desaparición.

Lo que vivió la joven víctima en ese lugar es un acto doloroso para su madre principalmente, quien supo lo ocurrido con su hija luego de que le llegara un video que había sido grabado por las jóvenes de 13 y 15 años y en el que se observa cómo amarran y estrangulan hasta la muerte a Leyla Monserrat.

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Minutos antes de perder la vida la joven llegó con sus dos supuestas amigas a la casa a donde la llevaron con engaños y la hicieron sentarse en una vieja silla mientras esperaba la supuesta sorpresa. Pero en medio de las risas nerviosas de la víctima, las dos jóvenes le amarran los brazos. En el video se escucha cómo le dicen a la víctima que le darían “una sorpresa que no iba a olvidar”.

Leyla, al parecer, confundida, pero confiada de sus amigas, no se opone y solo se ríe mientras tiene los ojos vendados. Pero su risa acaba justo cuando una de ellas lanza una groseria y le pone una soga en el cuello la cual comienzan a apretar entre ambas.

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La menor de edad intenta levantarse y soltarse pero su fuerza es insuficiente debido a que está amarrada y sostenida por las agresoras quienes mientras la asfixian le dicen palabras displicentes.

Durante el ataque, una de las adolescentes expresa que actuaban “por todo el daño que les hizo”, una frase que hace parte de las evidencias analizadas por las autoridades para establecer la intencionalidad de los hechos.

Luego de que el video llegara a manos de su mamá, la mujer dio aviso a las autoridades que lograron encontrar el cuerpo sin vida, enterrado en el patio, y esclarecer el caso. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica.

En un inicio se investigó la posible participación de un adulto conocido como “El Kalusha”, pero esta hipótesis fue descartada tras el avance de las diligencias, que confirmaron la responsabilidad directa de las dos menores. Ambas fueron detenidas y procesadas bajo el sistema de justicia para adolescentes.

En marzo de 2026, un juez especializado dictó una sentencia de 2 años y 10 meses de privación de la libertad contra las responsables, además de una reparación económica de 5 mil pesos para la madre de la víctima. La decisión ha provocado cuestionamientos en la opinión pública, especialmente por la corta duración de la pena frente a la gravedad de los hechos.