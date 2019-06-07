En vivo
  • Claudia Lozano, de Noticias Caracol, revela doloroso proceso de salud; al borde la muerte
    Claudia Lozano, de Noticias Caracol, revela doloroso proceso de salud; al borde la muerte
    Claudia Lozano, de Noticias Caracol, revela doloroso proceso de salud; al borde la muerte

    Claudia Lozano revela la crisis de salud que casi le cuesta la vida, según su propio relato la recuperación fue milagrosa, incluso estuvo en UCI.

    ¡Al estilo 50 Sombras de Grey! Claudia Lozano deslumbró con sexy TOPLESS en Instagram

    “Perfecta, diosa, la más”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

    La foto de Claudia Lozano frente al ESPEJO por la que la comparan con una escultura

    A la presentadora no la bajaron de regia y hermosa en los comentarios.

    La imponente fotografía de Claudia Lozano por la que la comparan con una BARBIE

    Las piernas de la presentadora fueron las que más sobresalieron en la imagen

    ¡Como un cuento de hadas! Las MEJORES fotos del matrimonio de Claudia Lozano

    La ceremonia estuvo de lujo y la presentadora lucía regia

