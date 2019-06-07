La Kalle Claudia Lozano
Claudia Lozano
-
Claudia Lozano, de Noticias Caracol, revela doloroso proceso de salud; al borde la muerte
Claudia Lozano revela la crisis de salud que casi le cuesta la vida, según su propio relato la recuperación fue milagrosa, incluso estuvo en UCI.
-
¡Al estilo 50 Sombras de Grey! Claudia Lozano deslumbró con sexy TOPLESS en Instagram
“Perfecta, diosa, la más”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.
-
La foto de Claudia Lozano frente al ESPEJO por la que la comparan con una escultura
A la presentadora no la bajaron de regia y hermosa en los comentarios.
-
La imponente fotografía de Claudia Lozano por la que la comparan con una BARBIE
Las piernas de la presentadora fueron las que más sobresalieron en la imagen
-
¡Como un cuento de hadas! Las MEJORES fotos del matrimonio de Claudia Lozano
La ceremonia estuvo de lujo y la presentadora lucía regia