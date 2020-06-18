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La Kalle  / Marina Granziera

Marina Granziera

23325_Marina Granziera / Foto: Instagram
Farándula

“Parece muñeca”: después de un mes y medio, Marina Granziera mostró la carita de su bebé

Con tres tiernas fotos, la presentadora presentó en redes a María.

22330_Marina Granziera // FOTO: Instagram
Farándula

¡Ya es mamá! Marina Granziera dio a luz a su hija María

La presentadora está feliz con la llegada de su hermosa bebé durante la cuarentena.

19543_Foto: Marina Granziera / Instagram
Farándula

La foto de Marina Granziera sin MAQUILLAJE que enamoró a sus fans

La presentadora de deportes de Noticias Caracol demostró que es bella como sea.

9949_La Kalle - Las presentadoras de Caracol en Rusia - Foto referencia Instagram
Música

¡Paisajes de película! Así CHICANEAN las presentadoras de Caracol en Rusia

No todo es trabajo, hay que guardar una foto para el recuerdo.

9904_La Kalle. Foto de Marina Granziera con Robbie Williams / Foto: Instagrah
Música

Foto de Marina Granziera en inicio del Mundial por la que más de una la ODIÓ

La presentadora de Noticias Caracol despertó envidia, en especial de las mujeres

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