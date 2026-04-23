Claudia Bahamón sufrió accidente en Cartagena y reveló las secuelas en su rostro

Claudia Bahamón reconocida presentadora colombiana encendió las alarmas entre sus seguidores tras revelar detalles de un accidente que sufrió recientemente. Lo que inició como un momento de esparcimiento en medio de las intensas jornadas de grabación de la nueva temporada de un reality muy reconocido, pese a eso ella en un hospital debido a una situación inesperadas.

Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Cartagena, locación a la que el equipo de producción se desplazó para realizar diversas pruebas de campo fuera del set habitual en Bogotá, tanto es así que ella comentó que el incidente ocurrió durante un tiempo de descanso mientras compartía con parte del equipo técnico.

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Bahamón decidió aprovechar el espacio para nadar en una piscina, pero un cálculo errado terminó en un fuerte impacto frontal. “Sí, se me dio por creerme Michael Phelps y se me achicó la piscina. ¡Y tas! Frené con la nariz”, explicó con su característico sentido del humor, describiendo el momento exacto del golpe contra una de las paredes del lugar.



Aunque inicialmente la presentadora no consideró que la lesión fuera de gravedad y continuó con sus actividades, los síntomas empeoraron al día siguiente, tanto es así que al notar que la inflamación no cedía y que presentaba una marca rojiza evidente y raspaduras, una colega le sugirió ir al médico.

¿Cuál fue el diagnóstico de Claudia Bahamón?

Tras aterrizar en la ciudad de Santa Marta, Bahamón fue evaluada por un otorrinolaringólogo y una dermatóloga. Y estos exámenes médicos, incluyendo radiografías de la zona afectada, confirmaron que la presentadora sufrió una “fractura y una fisura larguita” en su nariz.

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A pesar de la contundencia del diagnóstico, Claudia agradeció haber seguido el consejo de su amiga, ya que esto permitió descartar complicaciones mayores y comenzar el tratamiento adecuado de inmediato, el cuál incluyó hacer rayos X para evidenciar que tenía una fractura y no era un golpe pasajero como llegó a pensar en un momento.

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Afortunadamente, Claudia Bahamón se encuentra fuera de peligro y ha mostrado un semblante positivo durante su proceso de recuperación. Este contratiempo no parece afectar el cronograma de la octava entrega del reality que se encuentra grabando.

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