Claudia Bahamón vive incómoda escena de celos en reconocido evento: “No me gusta eso”

Claudia Bahamón se convirtió en una de las figuras colombianas más queridas en la televisión nacional, tras su participación en diferentes realities como presentadora. Sin embargo, se conoció en las últimas horas una incómoda situación que terminó viviendo la modelo.

Recientemente, Claudia Bahamón vivió una curiosa escena de celos durante un importante evento, un momento que ella misma relató con humor y sinceridad. La situación ocurrió el pasado 11 de noviembre por la fundación ‘Be Clá World’, en reconocimiento a su compromiso con el medio ambiente y la educación ecológica.

Durante el evento, la presentadora estuvo acompañada por Juan Carlos Losada, representante a la Cámara por Bogotá. Ante esto, Nela González la vió acompañada y aprovechó para preguntarle si se trataba de su nuevo novio, situación que generó la reacción de Claudia Bahamón.



“Clau, ¿Cómo así que tienes novio?(…) No me gusta eso, es horrible“, le preguntó la actriz Nela. Situación que fue vista con gracia por parte de Claudia Bahamón, lo que provocó esta respuesta, hecho que se tornó viral en redes sociales, debido a que sus seguidores están expectantes a su nueva relación.

¿Quién puede ser la nueva relación de Claudia Bahamón?

En los últimos días, Claudia Bahamón fue vista con una actitud muy cariñosa con un hombre cerca de las instalaciones de RCN, situación que generó muchos rumores sobre una nueva relación. Por lo cual, sus seguidores en redes sociales comenzaron a especular de quién podría ser.

La imagen se ve a Claudia Bahamón recibe a su acompañante con un abrazo y un beso, sin preocuparse por ocultar el momento, situación que llamó la atención rápidamente de sus seguidores.

Según el programa ‘La Corona TV’, el hombre que aparece junto a Claudia Bahamón sería Andrés Godoy, abogado y hermano de la actriz Estefanía Godoy. Este mencionó que este romance no parece ser algo pasajero, pues la pareja ha sido vista en varias ocasiones compartiendo tiempo juntos.

Asimismo, se conoció que Andrés Godoy es un hombre separado, que anteriormente mantuvo una relación con la periodista Andrea Guerrero. Actualmente, se desempeña como gerente de la firma de abogados Godoy y es egresado de la Universidad de los Andes, lo que ha despertado aún más interés en torno a esta nueva etapa sentimental de la reconocida presentadora.

