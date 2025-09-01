Aparecen nuevas imágenes de Claudia Bahamón con un misterioso hombre, ¿estará enamorada?

Claudia Bahamón, reconocida figura de la televisión colombiana, disfrutó de un fin de semana muy especial en su finca, donde organizó un encuentro con varios amigos cercanos, incluyendo rostros conocidos del mundo del entretenimiento y la gastronomía.

La presentadora, oriunda del Huila y admirada por su carisma y cercanía, abrió las puertas de su hogar para compartir un asado cargado de risas, anécdotas y momentos de camaradería.

Entre los invitados se encontraban algunos de los concursantes más comentados de la temporada actual, como David Sanín, Julián Zuluaga, Rau Ocampo, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Michelle Rouillard, por mencionar algunos.



También asistió el chef Nicolás de Zubiría, acompañado de su esposa Daniela Vida y su hija Sienna, demostrando que las relaciones que allí se forjan van más allá de lo profesional y se convierten en auténticas amistades.

El actor Variel Sánchez también hizo parte de la velada junto a su pareja, Estefanía Godoy, sumando un toque aún más familiar al ambiente.

En principio, todo parecía ser una tarde tranquila entre amigos, con buena comida y conversaciones animadas. Sin embargo, lo que realmente desató la curiosidad fueron unas fotografías que comenzaron a circular en redes sociales, en las que se ve a Claudia en compañía de un hombre desconocido.

En las imágenes, ambos aparecen en actitudes cercanas y cariñosas, lo que desató rumores sobre una posible nueva relación sentimental. En una de las tomas incluso se aprecia a Claudia acariciando al acompañante, lo que dio pie a un sinfín de comentarios y especulaciones por parte de sus seguidores.

Los usuarios no tardaron en preguntarse si este misterioso hombre sería el nuevo amor de la presentadora, quien siempre ha procurado mantener su vida privada alejada del ojo público.

Este tema ha cobrado mayor relevancia porque, durante años, Claudia estuvo vinculada sentimentalmente con el reconocido director Simón Brand, con quien compartió una sólida relación. No obstante, desde hace tiempo no se les veía juntos, lo que ya había despertado sospechas sobre una separación.

Con el paso de los meses, esos rumores se confirmaron. Claudia eliminó varias fotografías en redes sociales y publicó mensajes que hablaban de cambios y nuevos comienzos.



Separación de Claudia Bahamón y Simón Brand

Por su parte, Simón fue visto en el Festival Estéreo Picnic junto a la modelo y diseñadora Jimena Rugeles, hecho que reforzó las versiones sobre el final del matrimonio.

En junio de 2025, la presentadora rompió el silencio y, en una entrevista, confirmó la separación, aunque dejó claro que siguen siendo grandes amigos y trabajan juntos en la crianza de sus hijos. Mientras ella se centra en su bienestar y proyectos, Simón ya ha hecho pública su relación con Rugeles.

Por ahora, los seguidores de Claudia están atentos a cualquier pista que confirme o desmienta si este hombre que la acompañó en la reunión es quien le ha devuelto la ilusión en el amor.

